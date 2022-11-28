房子愈買愈老 松山區中古屋交易熱度北市第一

台灣不僅人口老化現象嚴峻，近年來房屋老化現象也有加重跡象。東森房屋研究中心彙整內政部不動產資訊平台資料發現，今年Q2台北市屋齡在30年以上的中古屋交易佔比高達56.3%，與2018年同期的45.3%相比，五年來激增11個百分點。

進一步觀察各行政區，以松山區30年以上中古屋交易佔比最高達79%，其後分別是士林區76%、信義區65%、大安區63%、北投區60%。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，目前北市精華區新建案的房價基本站穩三位數，預算相對有限的民眾大多會選擇屋齡較高的中古屋，一來可以用更友好的價格擁有北市門牌，二來也有機會等到都更或危老重建，坐享資產增值的紅利。

葉沛堯指出，目前北市屋齡30年以上中古屋熱銷的區域主要可以分為兩類，一類是松山區、信義區、大安區等「蛋黃中的蛋黃」，這類區域位於台北最核心的黃金地段，由於區域發展較早，土地開發幾近飽和，素地取得不易，為數不多的新建案開價已經站穩三位數，普通受薪階級確實很難負擔，因此大部分購屋民眾會優先考慮屋齡較高、房價更親民的中古屋。

另一類是像士林、北投這種目前建設話題相對豐沛的房市熱區，伴隨北士科的建設，各大建商大舉進場獵地，不少嗅覺敏銳的置產民眾、企業都會趕在都更到來之前超前部署，購買中古屋坐等增值。

東森房屋敦北加盟店店東詹合勇指出，松山區是台北最精華的區域之一，區內生活機能成熟，商業活絡，近年來新推案的數量相當有限，預售屋的開價基本都在每坪130萬以上，在比價效應下，區內中古屋的CP值更加突出，因此成為眾多購屋民眾心目中的首選。