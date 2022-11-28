快訊

九合一敗選後現身！媒體問內閣是否改組？ 蘇貞昌這樣回應

護眼操能改善老花嗎？醫籲一類人最好避免：有可能扯破視網膜

陸菲「奪火箭」事件 天宮計畫長征火箭意外攪動南海春水？

房子愈買愈老 松山區中古屋交易熱度北市第一

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

台灣不僅人口老化現象嚴峻，近年來房屋老化現象也有加重跡象。東森房屋研究中心彙整內政部不動產資訊平台資料發現，今年Q2台北市屋齡在30年以上的中古屋交易佔比高達56.3%，與2018年同期的45.3%相比，五年來激增11個百分點。

進一步觀察各行政區，以松山區30年以上中古屋交易佔比最高達79%，其後分別是士林區76%、信義區65%、大安區63%、北投區60%。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，目前北市精華區新建案的房價基本站穩三位數，預算相對有限的民眾大多會選擇屋齡較高的中古屋，一來可以用更友好的價格擁有北市門牌，二來也有機會等到都更或危老重建，坐享資產增值的紅利。

葉沛堯指出，目前北市屋齡30年以上中古屋熱銷的區域主要可以分為兩類，一類是松山區、信義區、大安區等「蛋黃中的蛋黃」，這類區域位於台北最核心的黃金地段，由於區域發展較早，土地開發幾近飽和，素地取得不易，為數不多的新建案開價已經站穩三位數，普通受薪階級確實很難負擔，因此大部分購屋民眾會優先考慮屋齡較高、房價更親民的中古屋。

另一類是像士林、北投這種目前建設話題相對豐沛的房市熱區，伴隨北士科的建設，各大建商大舉進場獵地，不少嗅覺敏銳的置產民眾、企業都會趕在都更到來之前超前部署，購買中古屋坐等增值。

東森房屋敦北加盟店店東詹合勇指出，松山區是台北最精華的區域之一，區內生活機能成熟，商業活絡，近年來新推案的數量相當有限，預售屋的開價基本都在每坪130萬以上，在比價效應下，區內中古屋的CP值更加突出，因此成為眾多購屋民眾心目中的首選。

人口老化 都更 精華

延伸閱讀

派陳時中選北市「不一定要當選」？ 林士峰揭民進黨真實考量

北市議員前五票數曝光！台大教授分析：學姐驚人、徐巧芯有望挑戰高嘉瑜

北市立委補選明起登記 民進黨吳怡農、阮昭雄待黨徵召

台北市議員當選名單／第三勢力崛起！北市議員選戰 民眾黨黃瀞瑩共4人出線

相關新聞

不退反進！升息後七八年級成房市主力

升息循環啟動，根據聯徵中心最新第二季房貸資料，今年申貸案件數從第一季的47,668件，第二季降至46,596件，減少1,...

能源論壇12月8日登場／游振偉：節約能源 馬上行動

經濟部能源局長游振偉表示，COP27之後，將更著重於以實質行動落實《巴黎協定》目標。能源效率是未來全球達成淨零碳排的關鍵...

和泰、裕隆 今年擺平產險損失

兩大車廠拚谷底翻升，裕隆、和泰兩大車廠均規畫，今年把轉投資產險的損失提前認列完畢，預計本季繼續認列，但虧損幅度可望縮小，...

和泰、裕訂單滿手…欠車欠很大

車市缺車惡化，和泰、裕隆兩大集團接單滿手但「欠車欠很大」，其中，和泰車欠單達1萬輛，現代和裕日車供車都不足，台廠紛紛緊急...

醫療科技展 點亮東協商機

生策會透過衛福部邀請馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等八國逾250位醫療院所執行長、院長來台，生策會與東協的六個醫院協會簽署...

醫療科技展智慧、再生概念 吸睛

台灣醫療科技展12月1日將開展，再生、智慧醫療成焦點，包括台塑生醫、中國醫藥大學技轉的長聖、長佳智能及三顧、樂迦等公司都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。