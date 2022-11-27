經濟選書／認清平台假象

關於「平台假象」的涵義，在第一章中，我精確地定義特定謬論的要素；正是基於這項謬論，大環境傾向高估各類數位企業的潛力和韌性。籠統來說，平台假象代表一大類不見得密切相關的詞語，暗示所指企業具備超自然的力量。

除了「平台」，諸如「人工智慧」、「大數據」等流行語，讓人相信平台掌握致勝密碼，不必深入研究。這些觀點經常被包裝成全新的論述，藉助網路超乎想像的力量，進而誤導大眾。

綜觀歷史，舉世聞名的平台企業常與魅力超凡的執行長劃上等號，像是賈伯斯（Steve Jobs）等，間接促進「平台假象」廣為流傳。

這些代表人物與各自企業的形象識別度密不可分，導致我們難以分辨這些企業的成功究竟是優異管理能力的結果，還是結構性優勢的影響與本質。

平台假象的問題在於，無法帶動整體產業的共同升級，反而難以分辨商業模式穩健與否。一流平台企業得以蓬勃發展，是因為有關鍵特色賦予結構上的優勢，但一味掩蓋這個事實，又未能從其他平台的失敗命運汲取適當教訓，這樣假象的代價實在太高。

在社會大眾的想像中，平台假象已根深柢固，這多少反映既得利益者努力不懈，設法讓這些平台活絡發展。

本書宗旨並非要讀者質疑數位時代少數已實體化大型事業的韌性；我的用意是說明每個企業背後有著大相逕庭的優勢來源。

但我必定會挑戰社會大眾對於平台本質與數位競爭優勢的既定觀點，並質疑數位時代知名企業所具備的特定優勢。

網絡效應已被吹捧為數位時代競爭優勢的主要來源。基於這個現象，只要有新使用者加入，產品本質就會愈來愈好。但大多數展現網絡效應的企業，無論是由於特定行業的結構，還是由於缺乏任何強化優勢，都未帶來格外優異的成果，也並非所有平台企業都會展現網絡效應。

如當代影響卓著、富可敵國的企業，即所謂的「FAANG」，五個字母分別代表Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google/Alphabet），其中唯有Facebook是主要由網絡效應帶動的事業。

截至2020年底，FAANG科技巨擘總市值超過6兆美元。2015年時，這些企業市值還不到2兆美元，隨後數年大幅上升。FAANG在疫情期間集體優異的表現，更加強外界的觀感，認為這些巨擘得天獨厚、堅不可摧。

了解這些卓越企業的優劣，才能做出明智的決策；這些決策不僅直接攸關FAANG，也攸關其他得與這些巨擘進行實質或潛在競爭的企業，大部分企業都不得不如此。

（摘自《平台假象》，天下雜誌出版）