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星際效應影迷看過來 漢米爾頓今冬推出38毫米小墨菲

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
疫後回歸實用訴求，38毫米成為男性機械表最受歡迎的尺寸。圖/漢米爾頓提供
疫後回歸實用訴求，38毫米成為男性機械表最受歡迎的尺寸。圖/漢米爾頓提供

疫情緩解後，腕表成為回歸平常配戴的必備配件，歷經疫情前大表面的流行，以軍表聞名、品牌歷史逾130年的漢米爾頓發現，疫後反而是每日造型的實用訴求，使38毫米成為男性機械表最受歡迎的尺寸。

漢米爾頓1970年代起與超過500部的好萊塢電影合作過，其中最讓人印象深刻的是2014年的「星際效應」，特別為該片量身訂做了一款對劇情不可或缺的特別版腕表。

電影上映5年後推出了42毫米墨菲表，今年墨菲表第二次以38毫米在全球上市 ，藝人梁式夫婦梁赫群與周裕婷27日出席小墨菲全新腕表鑑賞會。周裕婷的婚顧工作本來就特別重視良辰吉時，守時與時間管理是她的日常，穿搭講究品質與品牌的她很欣賞墨非表的質感，覺得42毫米大表面容易打造瀟灑帥氣感。

擁有漢米爾頓蛙人手表的梁赫群會在不同場合配戴不同的表款，需要展現帥氣時會特別戴蛙人表款。他說， 1969年代百花齊放百家爭鳴的國際鐘表市場，其實原始的機械表就是38毫米這個雋永尺寸，疫情後大家正常生活時常出門，正裝打扮是必須的，目前男性機械表重新回歸38毫米，也是小墨菲擁有的中性特質，自己很喜歡穿襯衫西裝時配戴它。

看過電影「星際效應」的梁赫群分享，這部電影蘊含太空科學與物理學及四項奧斯卡金像獎提名，值得一看。墨菲表最大的亮點是在第五度空間內，爸爸以留給女兒腕表上的秒針打出摩斯電碼，藉以向她傳送訊息，得以拯救全世界與人類，結局真的很感人。

梁赫群指出，時間分配就像電影中的兩個星球的差距，親子分離的時刻多半不是生離死別，但電影中有說到，「父母是孩子未來的鬼，父母的愛永遠都在孩子身邊」，手表就像是自己的時間管理，自從有了小孩，戴上手表時也會提醒我「自己與孩子的相處時間很有限，終究我們大人是孩子未來的鬼，要盡量把握現在相聚的幸福時光」。

擁有眾多海內外粉絲的網紅熊澤表示，除了耳環和戒指之外，自己最愛的配件就是手表，尤其是皮革表帶表款，不但好穿搭，也可以增加個人識別度，當選擇到對味且具有識別度的腕表，人們最終對你在穿搭上的品味會有整體正面形象的好評，這份評價無法量化，卻如影隨形。

梁式夫婦戴上漢米爾頓星際效應小墨菲38毫米表，與網紅熊澤一起出席品牌活動。圖/漢米爾頓提供
梁式夫婦戴上漢米爾頓星際效應小墨菲38毫米表，與網紅熊澤一起出席品牌活動。圖/漢米爾頓提供

電影 梁赫群 疫情

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