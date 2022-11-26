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台中建案投票日辦社區區權會引發住戶不滿 建商道歉

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市某社區選在投票日召開第一屆區分所有權人會議，引發部分住戶不滿。讀者提供
台中市某社區選在投票日召開第一屆區分所有權人會議，引發部分住戶不滿。讀者提供

九合一選舉今(26)日投票，台中市一家建商在南屯區飯店舉辦東區某建案社區第一屆區分所有權人會議，遭部份住戶投訴「為何要選在投票日辦？」建商再三抱歉，表示因為500人的場地難租借，沒有考量到今天是選舉日。

台中市民政局表示，社區舉辦第一屆區分所有權人會議，無涉選舉投票權。

該社區有154戶，社區第一屆區分所有權人會議表訂從今天上午9時到11時，商討社區屋頂裝設太陽能板、社區人行道水溝蓋等問題，建商在上午10時以住戶出席未過三分之二門檻宣布流會，會後針對住戶現場提問一一回答。

有部分住戶提問為何選舉日舉辦第一屆區分所有權人會議？影響投票權，在場也有部份住戶認為不影響，參加區權會後再去投即可。

一名住戶質疑，建商選擇在選舉投票日召開大會，還請住戶「務必」參加，剝奪住戶的投票權，讓想去投票的住戶沒有太多時間來參加區分所有權人會議，適當的發表意見，尤其是對住北部的住戶相當不公平，很難去投票。

建商回應說，舉辦第一屆區分所有權人會議，因為受到疫情影響且有時間壓力，加上考量住戶可能會攜家帶眷，約需500人的大場地，主要還是卡到年底婚宴多，場地不好租借，並不是刻意選這一天。

對於影響住戶，建商表示抱歉，有的住戶可以接受，部分不接受，建商強調完全尊重住戶有不同認知與解釋。

投票 建商

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