福容旅展最後倒數，聯合住宿券買十五送二，這次就跟著福容大飯店的五感式慢活體驗，走入一場溫泉放鬆之旅。福容線上旅展最後倒數，11月28日前聯合住宿券買十贈一，每套29,000元，會員享買十五送二43,500元；連鎖餐券買十贈一，每套10,800元。

北台灣「秘湯新聚落」福容淡水漁碼店，推養身溫泉一泊二食專案7,999元起，含早餐和雙人火鍋，用溫泉、美食、美景讓心情變得更美麗。或至福隆賞芒花、泡溫泉、吃火鍋，福容福隆店風呂湯屋小旅行只要1,999元。平日想鬆一下，下班就衝福容台北一館，享受溫泉及順園頂級個人鍋物，每人1,209元起。而桃園機捷A8店則有黃金溫泉X健身房全日優惠券，購買15張以上享折扣最高75折，最多省下8,400元。想安排更多慢活旅行的人。

有別於現代人生活步伐快，福容從慢旅角度出發，以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺五感體驗，將自然融入生活中。位於北台灣「秘湯新聚落」漁人碼頭的福容淡水漁碼店，擁有得天獨厚的自然資源，即日起至2023年1月31日預訂養身溫泉一泊二食專案雙人7,999元起。除了可享受頂級「黃金美人湯」，還能租自行車欣賞如山水畫的詩意情境，最後回飯店享用雙人火鍋，平日在阿基師茶樓品嘗精緻海陸火鍋，假日在田園咖啡廳品嘗老火黃金鍋或東北香辣鍋。福容福隆店則可安排一日風呂湯屋小旅行，2023年3月31日前平日兩人1,999元起。享受精緻風呂湯屋「福隆海洋溫泉」、品嘗在地海鮮鍋物（米香金湯海鮮鍋/芋香小卷米粉鍋/酸菜白肉鍋三選一），再於海邊散步傾聽浪潮聲或登高山賞芒花，感受大自然氣息。