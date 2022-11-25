聯合國教科文組織認定：12月5日世界土耳其咖啡日共品香醇

土耳其咖啡在土耳其傳統文化中佔有特殊的地位，細膩的咖啡沖泡技術、芳香的味道、獨特的泡沫表面以及呈現方式，都是土耳其人熱情好客和友好相處的寶貴元素。關於土耳其咖啡，據說「一杯咖啡有四十年的記憶」證明了這種飲品在土耳其人的日常生活和友誼中不可或缺的作用。

土耳其咖啡以其香氣、柔軟泡沫和時尚外觀吸引著咖啡愛好者，並也以其開闊眼界和提神醒腦的特性聞名，它獨特的口味和傳統價值，於 2013 年被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。 12 月 5 日，就是土耳其咖啡在聯合國教科文組織名錄上的註冊日期，被定為「世界土耳其咖啡日」。

在鄂圖曼帝國蘇丹蘇萊曼大帝 (1520-1566) 統治期間，咖啡首先通過葉門抵達土耳其。大約在 16 世紀中葉，公共咖啡館開始在伊斯坦堡開業，將這種日益流行的飲品帶給更多的受眾，隨著土耳其咖啡從該地區流行起來，商人開始跨境交易咖啡豆。從此，以其濃郁的口味和吸引人的儀式而聞名的土耳其咖啡成為整個歐洲咖啡館的明星。

土耳其咖啡與其他類型的咖啡最大不同的特徵是研磨的精細度，它將豆子磨成粉末，然後在沸水中慢慢煮熟即可食用，這種方法會導致一層粉末沉入杯底。土耳其咖啡的製作方法幾百年來一直保持不變，其獨特的沖泡方法讓土耳其咖啡與其他類型的咖啡飲品完全區分開來。

土耳其咖啡另一個獨特之處是喝法，把土耳其咖啡裝在小杯子裡，配以一杯水和一塊土耳其軟糖，水使味覺清新讓咖啡的味道更突出，而糖果則使舌頭變甜。

土耳其咖啡是社交和文化的重要元素。例如，咖啡總是在飯後端上來，與朋友交談不能沒有咖啡；在家裡招待客人時，主人會先問客人要不要喝咖啡；當準新郎到新娘家求婚時，准新娘會為她的求婚者和他的家人泡土耳其咖啡，傳說如果新娘不想嫁給她的追求者，她會在咖啡中加入鹽而不是糖。

還有一種被稱為「咖啡算命」的「讀渣」傳統：喝完咖啡後，將杯子倒置在茶托上，解讀咖啡渣形成的形狀，這可愛又富想像力的傳統也是土耳其文化的精彩組成部分。