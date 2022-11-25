快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SCFI貨櫃運價指數連23周下滑 歐洲線跌幅收斂

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
四大航線當中，遠東到美西先已經見到跌幅持續縮小。美聯社
四大航線當中，遠東到美西先已經見到跌幅持續縮小。美聯社

貨櫃運價指數跌幅收斂，根據今(25)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌76.94點至1229.9點，跌幅較前一周的9.45%縮小為5.88%，連續23周下滑；上周大跌2成的歐洲線，本周跌下滑幅度較前一周縮小到6.14%；農曆年前，業界期盼的農曆年前出貨小旺季看起來像「泡湯了」。

由於業界都在期待年底購物季到來，企業與零售商補庫存會開始回籠，11月運價如果還是未能止跌，市場悲觀氣氛會更濃厚，必須等到全球通膨高漲的壓力減緩，對商品的需求才會開始出籠；也因為全球經濟成長動能面臨挑戰，未來航商因應策略也相當重要，後續海運市況發展還是需要密切關注。

上周歐洲線的跌幅驚死人，運價直接跳水直接大跌20%，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)只剩下1,100美元，較前一周下跌72美元，跌幅6.14%，較前一周跌幅20.7%明顯大幅；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,842美元，較前一周下跌125美元，跌幅6.35%。

四大航線當中，遠東到美西先已經見到跌幅持續縮小，遠東到美東線的表現則相對有支撐，每FEU(40呎櫃)達1,496美元，較前一周下跌63美元，跌幅4.04%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,687美元，較前一周下跌190美元，跌幅4.9%。

近洋線則是漲跌互見，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)價格為336美元，較前一周上漲5美元，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲29美元，價格來到337美元；遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌24美元，跌幅7.33%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌3美元。

延伸閱讀

貨櫃航運指數恐連23跌

影／選前一周收「教召令」 這候選人上午掃街 下午赴成功嶺

影／口罩解禁下周宣布 王必勝：專家建議再觀察一周

懲罰老鼠新招！將牠四肢綁上車輪「變身玩具車車」 網笑：一周後就有腹肌

相關新聞

星宇航空推經典手搖 高空現調台灣在地飲品「珍珠鮮奶茶」

明年元旦起三萬英尺的高空也能喝到珍珠鮮奶茶！星宇航空為配合A350新機上線，將經典台灣街邊手搖和優質在地小農產品原封不動...

SCFI貨櫃運價指數連23周下滑 歐洲線跌幅收斂

貨櫃運價指數跌幅收斂，根據今(25)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌76.94點至1229.9點，跌幅較前一周的9...

黑色星期五與網路星期一雙優惠來了 越捷航空祭出極佳優惠

自2022年11月25日至11月28日，越捷航空推出數十萬張Eco艙等優惠機票，凡在越捷航空官網或手機APP訂購ECO艙...

東區商圈持續換血！王道銀行退出黃金店面 專家曝關鍵

北市東區商圈店面市場持續換血，有運動、銀行業者退，也有美妝業者搶進場，近期王道銀行撤出忠孝東路、敦化南路交叉約44坪的黃...

碳定價時代來臨 總太地產種子學員取得碳管理師證照

總太地產（3056）積極回應「淨零轉型」、「永續發展」等課題，對內安排碳管理與ESG GRI教育訓練等課程，首波已有12...

疫後商務旅遊逐漸正常 華航明年3月28日起恢復羅馬直飛航線

隨著邊境管制鬆綁，疫後新生活展開，中華航空（2610）積極布局旅運市場，明年3月28日起恢復台北-羅馬定期航班，每周提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。