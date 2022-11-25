SCFI貨櫃運價指數連23周下滑 歐洲線跌幅收斂

貨櫃運價指數跌幅收斂，根據今(25)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌76.94點至1229.9點，跌幅較前一周的9.45%縮小為5.88%，連續23周下滑；上周大跌2成的歐洲線，本周跌下滑幅度較前一周縮小到6.14%；農曆年前，業界期盼的農曆年前出貨小旺季看起來像「泡湯了」。

由於業界都在期待年底購物季到來，企業與零售商補庫存會開始回籠，11月運價如果還是未能止跌，市場悲觀氣氛會更濃厚，必須等到全球通膨高漲的壓力減緩，對商品的需求才會開始出籠；也因為全球經濟成長動能面臨挑戰，未來航商因應策略也相當重要，後續海運市況發展還是需要密切關注。

上周歐洲線的跌幅驚死人，運價直接跳水直接大跌20%，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)只剩下1,100美元，較前一周下跌72美元，跌幅6.14%，較前一周跌幅20.7%明顯大幅；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,842美元，較前一周下跌125美元，跌幅6.35%。

四大航線當中，遠東到美西先已經見到跌幅持續縮小，遠東到美東線的表現則相對有支撐，每FEU(40呎櫃)達1,496美元，較前一周下跌63美元，跌幅4.04%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,687美元，較前一周下跌190美元，跌幅4.9%。

近洋線則是漲跌互見，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)價格為336美元，較前一周上漲5美元，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲29美元，價格來到337美元；遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌24美元，跌幅7.33%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌3美元。