黑色星期五與網路星期一雙優惠來了 越捷航空祭出極佳優惠

自2022年11月25日至11月28日，越捷航空推出數十萬張Eco艙等優惠機票，凡在越捷航空官網或手機APP訂購ECO艙等的機票並輸入優惠碼「BLACKFRIDAY2022」 ，即可享機票購買優惠，折扣最高可達一折。此系列優惠機票可於 2022年12月15日至2023年4月20日期間彈性使用，不限越南境內航線或國際航線當地。消費者使用越捷航空SkyClub訂票的乘客可享免手續費優惠。

歡慶購物節，優惠再加碼，乘客於2022年11月25日至11月28日期間，至evoucher.vietjetair.com填妥資料並註冊成功，可再得到20萬越南盾（約新台幣2,515元）的消費抵用券。

越捷航空將以充滿快樂與微笑的嶄新現代化機隊、友善且專業的空服人員、高級的商品、服務及服務設施、新鮮美味的餐點，各國文化與藝術表演等，於海拔1萬公里的高度，誠摯歡迎乘客啟航。