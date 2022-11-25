北市府釋出154名職缺 動物園也求才

北市勞動局就業服務處辦理北市府111年第12次就業甄選活動，共釋出154個職缺，月薪最高達70K。此次活動自即（25）日上午10時起至12月1日下午5時受理網路報名，預計12月24日、25日舉辦甄試，歡迎加入北市府公部門大家庭。

勞動局表示，本次就業甄選共有33個機關參加，提供154個職缺，包括社工督導、研究員、工程師、心理師、護理師等多樣化職缺項目，薪資40K以上的職缺多達58個，月薪最高達70K。

就服處指出，本次台北市立動物園徵聘四名專案技工，工作內容包括諸如野生動物展場內植物景觀布置、野生動物食材種植與管理、動物園遊客服務管理與資訊蒐集、動物場地環境清潔及維修等動物保護與經營管理相關業務，歡迎喜愛動物且具有相關科系或工作經驗的民眾踴躍報名參加。

此外，台北市所屬各幼兒園亦熱情招募廚工，本次大安區龍安國民小學、建安國民小學、新生國民小學；南港區南港國民小學、東新國民小學；內湖區內湖國民小學、內湖幼兒園計七個幼兒園共八個職缺，月薪最高達35K，就服處特別呼籲民眾，將訊息轉達給周遭喜歡小孩、有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

北市都市發展局聘用副工程司提供61K的高薪，工作內容為辦理社會住宅興建之規劃設計、預算書圖等審查、現場督導、執行個階段行政業務、履約管理有關之事項等業務。

北市衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供共計89個職缺，起薪均落在36K至57K間。其中臺北市政府衛生局約聘執行祕書職缺，起薪高達57K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到70K的高薪，工作內容為社區心理衛生之政策規劃與推動、人力資源規劃與培訓、心理衛生之教育宣導、研究發展及國際交流等業務，歡迎具備相關背景或工作經驗的民眾踴躍報名。

另外，本次亦有都市發展局及工務局所屬機關職缺職缺共34個，薪資介於30K至48K間，工作內容為辦理機關網路、伺服器資源規劃及設備管理維護、土木、天然災害預約工程監工等業務，歡迎具有都市計畫或工程相關學歷及工作經驗者不要錯過。

就服處指出，就業甄選數位化系統推出至今，簡單易懂的報名頁面，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。