星宇航空推經典手搖 高空現調台灣在地飲品「珍珠鮮奶茶」

明年元旦起三萬英尺的高空也能喝到珍珠鮮奶茶！星宇航空為配合A350新機上線，將經典台灣街邊手搖和優質在地小農產品原封不動的搬到飛機上，明年1月1日起，搭乘星宇航空商務艙及頭等艙的旅客，於特定航線就有機會喝到手工新鮮調製的「珍珠鮮奶茶」，希望能藉由特色飲品將台灣的在地美味分享給全球的旅客。

星宇航空此次推出的「珍珠鮮奶茶」運用蜜漬入味的工法，融合香氣四溢的砂糖和阿薩姆紅茶製成濃郁茶醬，蜜釀出一顆顆Ｑ彈有嚼勁的茶珍珠，搭配在地新鮮牛乳，調配而成茶香與奶香合一的「珍珠鮮奶茶」，星宇航空為響應環境永續，搭配竹纖維環保吸管，使珍珠鮮奶茶的飲用體驗更臻完美，此外12月1日正式上線的新款商務艙迎賓飲料「茂谷柑百香果汁」，嚴選台灣在地茂谷柑，搭配微酸的百香果，將兩種水果酸甜的口感交織成豐富的味覺饗宴，將在全航線商務艙供應，替每位即將啟航的旅客開啟一段旅程的優美序曲，並同時替環境永續盡一份心力。

「珍珠鮮奶茶」將在星宇航空東北亞及東南亞特定航線提供，目前包含東京、大阪、札幌、吉隆坡、檳城、新加坡等來回航班提供，未來也會加入北美航線台北出發之航段的現調飲品行列，明年四月開航的洛杉磯航線就喝得到！