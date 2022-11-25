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華航：明年3月28日起恢復羅馬直飛航線

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

隨著邊境管制鬆綁，疫後新生活展開，中華航空（2610）積極布局旅運市場，明年3月28日起恢復台北-羅馬定期航班，每周提供三班往返服務。

歐洲航線越來越熱，長榮（2603）新開了台北慕尼黑和台北米蘭航線，現在華航台北羅馬也將重新啟動。

華航歐洲航網完整，現行飛航法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納等航點，法蘭克福已自本月起增為每日一班，阿姆斯特丹及倫敦皆為一周四班，維也納則提供一周三班的服務；同時搭配成熟綿密的歐洲鐵路，分別與德國鐵路、比利時國鐵及奧地利聯邦鐵路開啟共用班號或轉乘合作。明年3月羅馬復飛後，歐洲航點恢復疫情前布局，倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計飛航班次增為每周24班，以更豐富多元的產品及服務，滿足旅客需求。

華航羅馬航線以新世代客機A350飛航，台北直飛羅馬出發航班CI075，每周二、四、日晚間11時45分起飛，當地時間隔日上午7時45分抵達；回程羅馬至台北航班CI076，每周一、三、五上午11時30分出發，台北時間隔日上午5時50分抵達桃園機場。

羅馬 航線

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