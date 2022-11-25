東區商圈持續換血！王道銀行退出黃金店面 專家曝關鍵

北市東區商圈店面市場持續換血，有運動、銀行業者退，也有美妝業者搶進場，近期王道銀行撤出忠孝東路、敦化南路交叉約44坪的黃金三角店面，房仲業者指出，該店面過去月租可達200萬元，推測目前應為100-150萬元，由於現在銀行的主戰場都在數位上，雖然租約到期不再續約，但也算是達成品牌宣傳任務功成身退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在銀行已經不再積極擴張分行數量，且分行的經營型態逐漸產生改變，即使傳統臨櫃的經營模式，新分行對於空間需求減少，且更重視客戶到分行的感受與質感，同時也希望引導客戶多使用數位工具。

由於銀行越來越重視線上的數位功能，銀行業的競爭已從陸戰打到空戰，而該銀行的東區與信義威秀兩店功成身退，成功將銀行新的品牌形象置入民眾心中，雖然店租代價甚高，但某部分也算是形象廣告的相對代價。

東區商圈雖然有人退出，但也有新的店家進駐，忠孝敦化商圈原運動品牌店部分空間，已經由英國保養美妝品牌進駐，訴求香水圖書館概念，整體店內佈置讓民眾有文青的消費氛圍，同時又像在夜店般放鬆的環境，近期開幕就有許多IG打卡，顯示東區商圈仍有其品牌行銷曝光效應，而該店面過去曾有過實價租金紀錄，2015年月租130萬元，每坪租金達1.9679萬元，且東區在全盛時期有許多單坪2萬元的租金實價紀錄。

曾敬德指出，東區商圈正經歷大幅的調整階段，商圈在經歷租金調整後，進駐的店面業種也相對多元，加上疫情過後的確人氣會逐漸回流，但同時間東區商圈還是面臨信義計畫區的競爭，商圈還是要形塑自身的賣點才能夠吸引消費者的青睞。