碳定價時代來臨 總太地產種子學員取得碳管理師證照

總太地產（3056）積極回應「淨零轉型」、「永續發展」等課題，對內安排碳管理與ESG GRI教育訓練等課程，首波已有12名種子學員通過碳管理師相關證照考核，成績斐然。

事實上，總太地產從內部服務到建案規劃，都在加速進行企業低碳智慧轉型的質變，即將在明年第2季試營運的「ASIA1總太水湳永續中心」展現。這座全新的企業總部呼應經營理念「永續城市、健康建築」，並肩負起中台灣上市建商品牌推動ESG永續發展的使命。

而即將登場的新案「總太兼得」，已納入符合永續意識的WELL健康建築元素，再加上總太持續推動心生活美學聚落，在已交屋社區中舉辦課程與各式活動，讓美好能量積累與擴散，打造高質感低碳生活。

政府已將2050淨零排放的目標納入法規，也建立「碳費」機制，預計2024年開徵，產業界如何能源轉型？跟上全球淨零轉型腳步，成為企業重大課題，被視為高耗能的建築產業也無可迴避。

行政院推動《氣候變遷因應法》可望在今年完成立法，其中碳費徵收就是為了落實「排碳付費」的精神。國際上，目前主流使用的碳定價工具有「排放交易機制」(俗稱碳交易)及「碳稅／費」兩種，台灣預計採取後者，對台灣企業來說，碳定價時代的來臨，在面對淨零減碳浪潮下，具體作法包括完整碳盤查、規劃淨零排放計畫和執行碳排減量等。

總太地產董事長翁毓羚指出，建築界很早就已意識到碳排放問題，並提出相應對政策，較為大眾所熟知的要屬「綠建築」概念。

而各區域也有衍生做法，如日本的「環境共生建築」，再到近期歐美國家盛行的「生態建築」、「永續建築」、「碳中和建築」等理念，都是將節能減碳概念植入建築DAN。

她說明，所謂的碳中和建築，並非是在建築的生命週期中都不排碳，而是運用行為管理和技術，盡量減少建築物的碳排放，再運用綠能等方式來抵銷，即為碳中和，產業要與世界接軌，就必須更積極尋求碳排放的改善與技術的轉型。

因應碳定價時代，總太地產發揮共學、共好精神，跨部門招募先發學員參與進修課程，課程項目依初、中、高等級作循序漸進的階梯式進修，細分為碳分析師、碳規劃師、碳管理師，首批12名學員來自財務、客服、品牌、修繕、採發、營造等部門，經過精實密集的學習後，全數通過考核並領有證書。

除了碳管理教育訓練課程外，與淨零轉型共同成為企業關鍵詞的還有ESG指標，從環境、社會、公司治理三個層面去檢視一家企業是否具備永續經營的能力。

為此，總太地產也再次募集ESG生力軍，跨部門召集24名員工參與課程，包含TCFD教育訓練課程，上從管理階層，下到基層員工全面參與，匯聚眾人之力，齊心推動企業永續發展，提早布局因應即將到來的碳定價時代，也是品牌建商華麗轉身的重要轉捩點與起手式。