信義房屋助偏鄉生拓展視野 大學商院課程走入南投信義鄉

1999年921大地震重創南投縣信義鄉，為讓受災家庭的學童們能夠安心就學，信義房屋隔年成立「信義至善獎助學金」，每年提供獎助學金給家有困境的信義國中小學生，這份情誼進入第22年，信義房屋今年與大學教授合作，將大學商院課程搬到信義國中，讓全校 67名孩子們有機會體驗大學課程。

信義房屋與信義鄉深厚的情誼已邁入第22年，除每年頒獎典禮親自參與，信義同仁也時常組成志工團到信義鄉，今年更與大學教授合作，將原本在商學院講授的大學課堂原汁原味搬到信義國中，讓全校 67名孩子們有機會體驗大學課程，開拓視野。

信義房屋公益事業組執行經理黃卉芃表示，信義鄉的孩子們，因為偏鄉資源較缺乏，加上經濟壓力等因素，許多孩子畢業後無法繼續升學，在和學校老師談過後，希望給孩子們有不同視野並打開未來升學想像的機會，因此規劃這次大學課堂體驗活動，並邀請理念相同的銘傳大學國企系教授胡秀華和信義同仁一起擔任志工，共同來幫這群孩子上課。

信義國中教導主任胡劭瑩提到，受限於當地環境與資源，很難有新思維的課程進入校園，非常謝謝信義房屋同仁和胡秀華教授一起來到信義國中，讓孩子們可以接觸到動腦動手、知識與趣味兼具的生動大學課程，希望未來還有機會讓孩子們可以繼續體驗不同的學習經驗。

考量國中孩子們的吸收理解程度，胡秀華教授特別將原本在商學院講授的團隊溝通課程重新設計，透過有趣叢林的冒險情境設定與樂高積木創意實作，讓信義國中孩子們學習團隊合作與溝通技巧的重要性。

胡秀華表示，當初在接到信義房屋的志工活動邀約馬上答應，還特別要求一定要安排實體授課，以親自到南投跟孩子們互動。看著同學們從開始的陌生害羞到後來主動參與、踴躍表達，感受到信義鄉孩子們的樸實與熱忱，也承諾孩子們明年會再回到信義鄉帶來不同互動課程，讓孩子們有新的學習體驗。

黃卉芃表示，未來信義房屋也會希望號召更多理念相同的大學師生和信義房屋同仁一起投入志工活動，以實際行動參與社會服務與公益，讓企業CSR結合大學USR力量，擴大社會影響力，共同為台灣盡一份心力，也培養未來青年人才助人精神。