減塑意識抬起頭 簡約時尚帶著走 台鐵局不鏽鋼吸管杯上市

因應國人熱愛手搖飲之文化，政府於今(2022)年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求全國最遲於113年全面禁用一次用塑膠杯。台北市環保局更以領頭羊角色帶頭響應，將於今(2022)年12月1日要求市內飲料店不得提供一次用塑膠飲料杯。臺鐵局為配合此政策，也推出簡約不鏽鋼吸管杯，一次推出兩款色系，與民眾一起響應減塑活動愛地球。

不鏽鋼吸管杯的杯身設計，配合臺鐵局減法美學的推進，透過縱貫線線條勾勒出臺鐵在交通樞紐扮演重要地位，並選用710毫升大容量，適合裝載手搖飲，也適合一般辦公室使用。雙層真空設計，可長效保冰保溫約12小時，杯身底部並有貼心的防滑墊設計，以保護杯底，防止或減少摩擦刮痕。

另外在吸管杯配件的設計上，也十分符合現今多樣多元的飲品需求，不管您是喜愛純粹單品項的茶飲，或是充滿嚼勁之配料飲品，均有搭配合適的粗、細口吸管及飲料杯洞口瓶塞。不僅可維持飲品的品質，並可預防飲料外溢，如此貼心的商品怎能不讓您心動呢。多項配件的不鏽鋼吸管杯，為使全國民眾一起用行動支持減塑活動，推出實惠之環保價只要699元，讓您不僅可以拿著簡約時尚的瓶身，還可以喝得環保。