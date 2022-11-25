快訊

汪小菲暴走後首直播　「床上驚見一女子」立刻中斷直播

設圍籬害擎天崗水牛集體餓死？陽管處挨罰7.5萬打官司結果翻轉

第3勢力強攻九合一大選！「最大小黨」人海戰術卡位 曹興誠認證基進黨、小民參政不設競選總部

減塑意識抬起頭 簡約時尚帶著走 台鐵局不鏽鋼吸管杯上市

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
臺鐵局配合政策，推出簡約不鏽鋼吸管杯，一次推出兩款色系，與民眾一起響應減塑活動愛地球。臺鐵局提供
臺鐵局配合政策，推出簡約不鏽鋼吸管杯，一次推出兩款色系，與民眾一起響應減塑活動愛地球。臺鐵局提供

因應國人熱愛手搖飲之文化，政府於今(2022)年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求全國最遲於113年全面禁用一次用塑膠杯。台北市環保局更以領頭羊角色帶頭響應，將於今(2022)年12月1日要求市內飲料店不得提供一次用塑膠飲料杯。臺鐵局為配合此政策，也推出簡約不鏽鋼吸管杯，一次推出兩款色系，與民眾一起響應減塑活動愛地球。

不鏽鋼吸管杯的杯身設計，配合臺鐵局減法美學的推進，透過縱貫線線條勾勒出臺鐵在交通樞紐扮演重要地位，並選用710毫升大容量，適合裝載手搖飲，也適合一般辦公室使用。雙層真空設計，可長效保冰保溫約12小時，杯身底部並有貼心的防滑墊設計，以保護杯底，防止或減少摩擦刮痕。

另外在吸管杯配件的設計上，也十分符合現今多樣多元的飲品需求，不管您是喜愛純粹單品項的茶飲，或是充滿嚼勁之配料飲品，均有搭配合適的粗、細口吸管及飲料杯洞口瓶塞。不僅可維持飲品的品質，並可預防飲料外溢，如此貼心的商品怎能不讓您心動呢。多項配件的不鏽鋼吸管杯，為使全國民眾一起用行動支持減塑活動，推出實惠之環保價只要699元，讓您不僅可以拿著簡約時尚的瓶身，還可以喝得環保。

環保 國民

延伸閱讀

最強秒殺聯名！童年回憶「Qoo酷兒」聯名手搖飲，超夯「Qoo耳機包」一秒完售

每天吃鹽酥雞+手搖飲...他三酸高油脂飆到5千多 醫急換血救回一命

北市12月起禁「塑膠一次用飲料杯」 9成業者已準備好

iPhone 15外觀再變！躺著「更圓潤」 加入這一味要變更輕巧蘋果手機

相關新聞

潘思亮：缺工 推掉千桌生意

晶華酒店集團董事長潘思亮昨（24）日表示，缺工已經成為觀光業復甦的最大阻礙，甚至是國安問題，因為缺工，晶華今年尾牙宴已推...

相隔十年再爆海外置產潮 房仲：這次目的不同

近期兩岸情勢緊張，21世紀不動產企劃研究室指出，隨0+7免居家檢疫實施，相隔十年，新一波的海外置產潮正在形成，近一個月接...

大師論壇29日登場 林之晨：開放國際人才來台

台灣大哥大總經理、AppWorks董事長暨合夥人林之晨多年來關注台灣勞動市場，尤其是數位人才短缺問題，更積極呼籲開放國際...

晶華台日拓點計畫 如期推進

晶華酒店集團董事長潘思亮昨（24）日表示，集團在台灣和日本的拓點計畫都如期進行中，其中，「捷絲旅大阪心齋橋館」預計明年3...

永豐主辦永尚能源聯貸案

永豐銀行昨（24）日宣布主辦永尚能源6年期39億元聯合授信案，並擔任額度、帳戶及擔保品統籌三合一管理銀行。永豐銀行表示，...

新建案續開天價搶市 專家：建案競爭力不強恐助攻對手

根據住展雜誌統計，下半年北台灣有多個新建案開價改寫區域新高，如新北新店、三重出現開價8字頭新案，在桃園青埔特區和竹縣竹北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。