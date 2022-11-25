2023全台展覽攻略 超夯動漫、藝文潮流及人氣特展全集結

2022即將進入尾聲，令人既期待又興奮的2023展覽已經搶先曝光！包含引發動漫迷暴動的「火影忍者動畫20週年特展」、「咒術迴戰展」和「JOJO的奇妙冒險-《黃金之心》動畫十週年特展」等，在文青藝術類則有可愛與潮流兼具的「米奇藝術展全球巡展」、「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」和「About LOVE 關於愛情展 ft. 肆一」等，豐富多元的展覽內容，即將攻佔你的2023行事曆！深度旅遊體驗商平台KKday現在推出【全台展覽攻略】活動，預售票種七二折起，指定商品滿600再折30，另有眾多獨家商品套票等你來蒐集。

你或許沒看過動漫，但不可能沒聽過火影忍者。「火影忍者動畫20週年特展」將於12月24日至2023年2月12日於台北信義新天地展出，忠實呈現動畫經典角色及其經典名言和經典場景，並特別結合聲光影音打造「互動沈浸式體驗」，帶領粉絲一起進入火影忍者世界。KKday現正販售73折預售門票，另有獨家兩款抱枕套票今日限量開賣。此外，近兩年引起一陣風潮的「咒術迴戰」也將於12月30日華麗登台，作為海外巡迴首站，咒術迴戰展集結日本兩站內容，結合巨幕投影、場景還原和公開幕後製作等，讓咒術迷大飽眼福，另外現在在KKday平台購買預售票還有機會抽到限量咒骸娃娃，錯過可惜。

另外，讓7、8年級生充滿回憶的JOJO則將在12月23日於松山文創園區帶來「JOJO的奇幻冒險《黃金之心》動畫十週年特展」，本次特展集結2012年至2022年這十年間播出，自《幻影血脈》到《石之海》，總共五季動畫作品的內容，精彩可期。而除了主辦方依觀展期間加贈的六款角色紀念票外，KKday本次還獨家販售JOJO的金屬徽章套票，限時優惠八九折。

除了系列動漫展，深獲大小朋友喜愛的「米奇藝術展全球巡展」也將在12月31日來台準備攻佔社群媒體！包含Daniel Arsham、GD權志龍和陳冠希等30位藝術家的米奇藝術創作，結合不同風格、創作媒材及創意靈感，全新塑造米奇的多個嶄新面貌。 另外，同樣堪稱經典的鬼太郎本次協同100隻妖怪帶來「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語特展」，帶大家用五感體驗鬼太郎的100個妖怪故事；YouTube 破百億觀看的超強洗腦歌 BABY SHARK則首次來台舉辦大型特展「BABY SHARK 放電趴」，從年底一路嗨到明年4月；同時還有已經在熱烈展出中、大受好評的「提姆波頓異想世界展」，十大展區內蒐羅了超過500件原創作，忠實呈現提姆．波頓過去50年來的創作軌跡，一探鬼才的內心世界。

喜愛潮流及藝術的粉絲們，則千萬不可錯過「一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展」，由引領全球時尚設計的倫敦設計博物館、StockX（全球最大線上球鞋交易平台）共同策劃，300雙逸品潮鞋一次開箱，十足夢幻；喜愛文藝小品的文青們，KKday則首推由當代愛情作家肆一跨界聯名的「About LOVE 聽・說愛情展」，六大展區完整體驗愛情中的每個階段，在肆一細膩的文字中被溫暖和療癒；即將於12月9日展開為期三天展出、KKday獨家販售的「2022 OneOffs NFT 國際藝術博覽會」在開展倒數階段釋出加碼活動，11月28日起享單人票買一送一，想一睹結合實體藝術作品與區塊鏈NFT的新潮創作，千萬不要錯過。