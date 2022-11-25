相隔十年再爆海外置產潮 房仲：這次目的不同

近期兩岸情勢緊張，21世紀不動產企劃研究室指出，隨0+7免居家檢疫實施，相隔十年，新一波的海外置產潮正在形成，近一個月接到詢問海外置產的來電，比去年同期增加2倍。

21世紀不動產企研室襄理董家菱指出，2011年的海外置產潮比較偏向「投資」面向，大部分為置產後出租給當地的居民。然而，今年爆發的海外置產潮，民眾則比較關注「移居」的可行性，作為兩岸局勢緊張之下的保險。

董家菱表示，目前是跨海置產不錯時機，不過每個國家對於外國人的居留政策大不相同，能夠購買當地的房地產不代表就保證能移居當地。

以泰國來說，專營泰國及澳洲海外房地產的21世紀不動產忠孝光復加盟店總經理李維鑫表示，泰國受大環境影響，房市價格盤整，再加上泰國經濟雖受疫情影響，但國家建設與大型開發案進度依舊，甚至有提前的狀況，代表國家發展的體質與基礎良好，此時對海外置產而言，是難得的入場時機。

21世紀不動產越南尚好房屋加盟店總經理藍鼎傑指出，全球景氣下滑，越南店舖租賃市場首當其衝，然而因為租賃市場的受創，預期更會加快河內房地產在新舊城區的世代交替，新城區將有機會凸顯嶄新力道，是投資置產機會。

董家菱提醒，民眾到海外置產，最好能到當地實地了解情況，觀察周邊環境、人潮、車潮、商業化程度、物價水平、可能租客的水準及付款能力，並了解外國人在當地置產限制，當地國家匯率穩定程度，銀行開戶、簽約流程以及稅務、管理費、物業管理費用等，確保投資安全。