新建案續開天價搶市 專家：建案競爭力不強恐助攻對手

根據住展雜誌統計，下半年北台灣有多個新建案開價改寫區域新高，如新北新店、三重出現開價8字頭新案，在桃園青埔特區和竹縣竹北縣治三期，各有新案挑戰7字頭價位。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，觀察天價建案可發現，能在競爭激烈的房市重點推案區，推出高價新案的業者，多屬於中大型建商，而建案本身的基地條件也多具有優勢，導致業者不願輕易在價格上退讓。

成采錡指出，受景氣變化影響，買賣雙方對價格的認知正逐步擴大中，若高價案的產品規劃優勢不夠明顯，容易成為競爭對手的最強助攻，使鄰近個案能以「相對低價」拉高銷量。

住展雜誌統計資料顯示，下半年北市高價案出現於北投士林科技園區。北士科因土地取得成本相對高且品牌建商推案集中，新案開價達三位數在業界預料當中，「國泰雍萃」則以平均每坪開價132.5萬元的平均開價，成為區內價位天花板。

新北市也有不少重劃區迎來開價創高建案，包括新店央北、新莊頭前、泰山十八甲和塭仔圳自辦重劃區等。值得關注的是，三重核心地帶──捷運三重站周邊，出現刷新三重全區高價紀錄的「家泰豐和」，平均開價達8字頭。

桃園市除推案較熱絡的桃園小檜溪重劃區、中壢青埔特區，以及蘆竹A10重劃區，都有新案價位開創歷史新高，楊梅、觀音的大樓案價位也拔高中。其中開價最驚人的，屬青埔特區、青塘園周邊的成屋新案「玖都美術花園」，平均每坪開價達70萬元。

而桃園小檜溪重劃區，目前以「遠雄夏沐」價位最高，平均每坪開價達56萬元，遠超過去年同期最高價案「亞昕向陽」每坪48萬元的開價。