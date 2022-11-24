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魔獸降臨雲豹能源 霍華德Like齊推教育公益

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導
魔獸霍華德Like齊推教育公益。雲豹能源／提供
魔獸霍華德Like齊推教育公益。雲豹能源／提供

NBA球星霍華德（Dwight Howard）於本月初來台，加盟桃園永豐雲豹職業籃球隊，掀起全台魔獸熱潮，尤其上週末才剛結束主場開幕戰，現場吸引超過1.5萬名球迷，網路直播觀眾更超過30萬人，今（24）日上午霍華德現身雲豹能源總部，參觀雲豹能源集團各個事業部門，大批員工陷入瘋狂，尖叫聲不斷，氣氛嗨翻天。

透過難得的機會，雲豹能源發言人張建偉向霍華德說明公司從事各項再生能源服務，尤其「環境永續」正是當前國際間熱門話題，霍華德也認同綠色理念，從日常生活中省水、省電、減少碳足跡，以行動實踐綠色生活。

霍華德指出，「我來台灣分享愛，看到雲豹能源的愛是努力保護地球。」熱愛公益、喜歡孩子的他，跟雲豹能源的初衷不謀而合，張建偉開心地分享雲豹長期推廣全民運動的理念，他說：「除了現在最熱門的桃園永豐雲豹職籃隊之外，我們已經連續6年支持全台幼兒足球賽事，也在偏鄉投入資源，支持台東尚武國小足球隊，同時還成立雲豹聽障騎士棒球隊，幫助幼兒、弱勢團體在運動場上追夢。希望藉由霍華德的影響力，進而傳達節能減碳，讓更多人了解再生能源。

此外，雲豹能源也支持教育公益，催生「鄉育教育基金會」，致力地方人才培育，這與霍華德在美國NBA時投入公益、慈善活動的想法相契合。張建偉也邀請霍華德前進校園，透過籃球運動鼓舞、啟發學生，為孩子們帶來更強大的正向力量。因此，預計從下個月霍華德生日（12月8日）那天起，將陸續安排他走進校園，向學生們分享籃球生涯的心路歷程。

這是霍華德來台第一次近距離接觸再生能源，對於雲豹能源的完整布局，霍華德指出，看見雲豹能源正在國際永續的趨勢上，就如同在球場上的每一次出手，也是必須精準判斷。」這次經由來台灣加入桃園永豐雲豹職籃隊，讓霍華德更深度接觸地球永續，也成為他來到台灣後意外的收穫。

魔獸霍華德Like齊推教育公益。雲豹能源／提供
魔獸霍華德Like齊推教育公益。雲豹能源／提供
魔獸霍華德Like齊推教育公益。雲豹能源提供
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再生能源 桃園雲豹 魔獸 霍華德 減碳

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