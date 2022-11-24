InnoVEX明年5月30日台北登場

亞洲年度指標新創展會InnoVEX，將在2023年5月30日至6月2日於台北南港展覽館登場，共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX定位為「Innovation Hub of Asia」，因應全球新創創業趨勢，明（2023）年預計規劃以5G、AIoT、醫療科技、元宇宙與XR、電動車與智慧移動、綠色科技等科技趨勢，作為InnoVEX 2023展會主題與創新應用亮點。

TCA指出，InnoVEX 2023展期間將舉辦多場國際科技創新論壇，協助新創了解最新科技應用發展與國際創業趨勢；限參展新創參加的InnoVEX Pitch Contes競賽將擴大辦理，廣邀更多投資單位贊助獎項或擔任評審；並規劃於館內舞台舉辦多場新創主題發表活動，提供國內外新創與學研團隊更多曝光機會。InnoVEX與國際指標科技展會COMPUTEX同期同地舉辦，來場者除了創投，還包括企業創投（CVC）與海內外科技大廠，讓新創能進一步找到策略合作夥伴，拓展海內外市場商機，對於想要前進國際市場的台灣新創廠商來說，InnoVEX是不需出國就能接觸最多國際資源的最佳平台。

InnoVEX 2023已於10月開放名參展，凡於2023年1月底之前完成報名程序，將可獲得早鳥價優惠，歡迎有意拓展國際人脈與市場的新創廠商儘速報名。