深圳Fashion Source展登場 台灣服飾共譜後疫情新商機

經歷艱難的疫情後，深圳正全面復甦及走出疫情後之新氣象。紡拓會本周帶領包括Alufai、NOEMI CHOU、odyssey、PRAXES、RION、SoulAMI、URNAVY及台灣優質內衣聯盟等多家業者參與「Fashion Source 第25屆深圳國際服裝供應鏈博覽會暨第10屆深圳原創設計時裝周」展會，發表最新商品系列，並特別於展覽中心1號館秀場發布「台北魅力時尚匯演」動態秀，由品牌odyssey、NOEMI CHOU及台灣優質內衣聯盟等多家會員品牌聯合匯演最新AW22系列40套服裝。

此次赴深圳的臺灣品牌和設計師涵蓋潮流時裝、浪漫針織及內衣內著，有以叛逆浪漫風格強烈為設計發想的雙人組設計師林遠秦X李品儀（Alufai）、禮服與時裝雙軌設計並以現代美學為宗旨的設計師周玉媗（NOEMI CHOU）、擅長設計可局部拆卸調整服裝細節的設計師洪紹愷（odyssey）、時而正式亦可休閒之獨立女裝品牌實踐大學品牌概念店（PRAXES）、現代美學跟傳統工藝細節融入男裝設計的設計師蔡宏毅（RION）、擅於運用強烈視覺及俐落剪裁展現率性前衛藝術性的設計師傅凱聖（SoulAMI）、擅長運用獨特之針織及布料混搭出柔軟與硬挺設計線條的雙人組設計師楊子萱、具惠美（URNAVY），及首次參與海外推廣活動之台灣優質內衣聯盟與旗下多家會員。

展會三天共計吸引逾百位買家問詢，受到線上商城、新媒體自營品牌、採購代理等買家關注，均對台灣服裝服飾品牌表示高度興趣，並持續與品牌接洽中。

「台北魅力時尚匯演」動態秀，由品牌Odyssey, NOEMI CHOU及台灣優質內衣聯盟多家會員聯合匯演。品牌odyssey新系列以「旅途與漂泊」作為發想。透過中性版型，以服裝廓形的解構設計與活片堆疊，靈活運用可局部拆卸調整之服裝細節，使穿者能依據自身喜好與習慣進行多層次的搭配；品牌NOEMI CHOU本季主題「烏非茲的呢喃」，系列以大地色系為主，並以環保永續為理念，「抗菌、速乾、永續」為主要功能訴求，輔以蕾絲面料堆疊，展現歐洲的復古優美感；台灣優質內衣聯盟帶來五大系列「戶外休閒、運動機能、醫療保健、舒適無痕、情迷性感」。

其中「醫療保健」系列秀出具有品牌獨家專利的「養脂內衣」，利用三片式立體剪裁預留罩杯養脂空間，穿著舒適且飽滿而不壓胸，側邊L型設計包覆脂肪且穩固胸部晃動，背片加高設計能夠撫平贅肉防止駝背。布料上使用輕巧高強度的無痕塑膠面料，彈性佳而不緊繃；「戶外機能」系列中之布料為台灣研發具有「吸熱慢、散熱快」的機能涼感布料，舒適彈性、透氣抗紫外線又兼具吸濕排汗的功能。運動內衣採三層結構設計，內層的8字形結構能穩固胸部，根據運動類型的強度設計合適的版型。