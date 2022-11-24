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WritePath雲翻譯獲新投資！建立英文ESG暨IR 資訊揭露新標準

聯合新聞網／ 台北訊

WritePath雲翻譯（台灣子公司「寫意達股份有限公司」）很榮幸宣佈獲得新一輪增資。此次資金由寬量國際QIC 李鴻基先生領投，數名天使投資人跟投，包含東南亞最成功的創業家之一、東亞最大人力銀行 jobstreet.com 創辦人Mark Chang先生。這是WritePath繼獲得台灣聯合報集團的聯合線上股份有限公司及新加坡知名翻譯公司新加坡Elite Asia資金挹注後，再次完成新一輪增資。

WritePath有鑑於全球ESG (Environmental, social, governance) 資訊揭露近年有爆炸性的需求，募資完成後， WritePath 將持續深化ESG 雙語化的服務，同步支持台灣政府因應雙語國家政策和推動公司治理評鑑，逐步規範上市公司應資訊透明、英文化、多語化，以便利海外投資人及利害關係人閱讀和分析公開資訊。

雲翻譯創辦人暨執行長金超群先生。
雲翻譯創辦人暨執行長金超群先生。

WritePath針對此趨勢，利用A人工智慧、語料庫等翻譯技術，協助上市公司以英文揭露財報、年報、議事手冊 、ESG/CSR報告、法說會簡報等投資人關係IR(Investor Relations) 資訊。並在近兩年持續優化服務，除被翻譯產業知名媒體 Slator評鑑為全球快速發展的語言提供商，其獨家開發的Warren華倫財經金融機器翻譯引擎 (Machine Translation Engine)更獲得台北市政府研發計畫支持，其翻譯成果更在今（2022）年經東吳大學張綺容教授之研究團隊嚴謹評估後，認證在財報、年報等投資人關係資訊專精領域之翻譯品質，優於歐洲知名機器翻譯引擎。

WritePath也將擴展對上市公司提供之語言服務，加強AI模式和投入，針對ESG 相關內容、法說會英文字幕、逐字稿、網站資訊揭露、網站建構等對外資揭露之多媒體影音、廣告內容，提供一條龍的以「ESG資訊為核心」的英文化服務。

在資訊揭露、財經印刷行業，同性質的公司有 Toppan Merrill、R.R. Donnelley (SDL)、Pronexus及IR相關服務包括 EQS Group、MZ 。ESG資訊數據公司，則有剛上市的Fiscalnote。

寬量國際執行長李鴻基先生。
寬量國際執行長李鴻基先生。

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