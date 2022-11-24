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商辦供不應求！「華新麗華大樓」擠身每坪租金4千元俱樂部

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市信義計畫區松高路、松智路口華新麗華大樓。報系資料照
台北市信義計畫區松高路、松智路口華新麗華大樓。報系資料照

北市A辦市場供不應求，推升租金行情，位在信義區的「華新麗華大樓」擠身上租金4千元俱樂部，據實價資料顯示，北市信義計畫區內的華新麗華大樓，今年10月成交10樓，共62.35坪面積，月租26萬元、每坪租金達到4095元的交易，也創下華新麗華大樓歷史租金新高。

專家指出，該大樓成為信義計畫區第6棟實價租金4000元的A辦大樓，若加上現在興建中的辦公大樓，未來信義計畫區有機會出現9棟每坪4000元的辦公大樓。

據實價資料，目前單坪4000元租金實價行情的辦公大樓，包括台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓、新光信義金融大樓與最新揭露的華新麗華大樓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公大樓短期內不會出現大量供給，今年雖然外在情勢大幅動盪，但仍有9筆每坪4000元以上的租金實價揭露，顯示信義計畫區頂級A辦每坪4000元的支撐越來越穩固。

華新麗華大樓今年10月出現一筆10樓的實價租金，月租26萬元、每坪租金達到4095元，成為信義計畫中第六棟實價租金4000元的A辦大樓，從該A辦大樓的歷年實價租金，可以看出信義計畫區的租金上揚趨勢。

2013年該大樓17樓實價租金每坪3299元，2015~2018年每坪3300~3577元，2019年實價租金每坪最高3676元，2022年則有筆每坪3838元租金紀錄，最新一筆實價租金則達到每坪4095元，反應近4年信義計畫區的A辦租金出現一波明顯走升。

今年以來單坪租金4000元揭露共9筆，其中101大樓就佔了4筆，租金從每坪4000~4251元，最高價則是南山廣場的每坪4516元，國泰置地也有筆每坪4402元的租金，創個別實價新高的則是華新麗華大樓每坪4095元。

曾敬德指出，台北市辦公室租金價格攀升，與市場供需失衡有密切關係，包括老舊商辦投入危老改建導致供給減少、大型企業舊換新需求、新大樓多預先招租或自用、新企業擴張需求等，北市辦公室供不應求，加上新大樓對於商圈帶來的租金比價效應，帶動租金持續走揚。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

租金 華新麗華

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