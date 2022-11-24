快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會

Garmin耕耘台灣市場 首度打造三鐵專班

中央社／ 台北24日電

智慧穿戴品牌Garmin在台持續拓展市占率，為提升用戶黏著度，並鞏固市占，今天宣布打造全台首個三鐵科學化訓練專班，以生態系方式經營台灣運動穿戴市場。

Garmin今天發布新聞稿宣布，打造全台首個鐵人科學化訓練專班「GARMIN TRI營戰三鐵訓練班」，將由鐵人國手張團畯擔綱總教練設計課程培訓學員，規劃長達16週、21堂實體課程，搭配線上訓練課表及台東移地訓練，涵蓋游泳、騎車、跑步，並透過Garmin三鐵生態系串聯，以科學化訓練、精準運動數據。

Garmin透過台灣用戶數據觀察，近年跑步、騎乘自行車人口及活動頻率正穩定成長，2021年至2022年間，跑步運動成長21%，騎乘自行車也成長17%。

根據Garmin於2021年全球財報揭露，全年營收與營業利潤雙創歷史新高，每股盈餘5.82美元，較2020年成長13%；即使今年上游零件受到中國封控影響，仍預期全年營收將較2021年成長10%。

Garmin既有90%產能都在台灣，台灣近期也達成1萬名員工的里程碑，占整體集團過半；Garmin繼去年5月台南擴產後，今年也進駐新店寶高園區成立製造研發中心，積極加碼投資台灣。

Garmin

延伸閱讀

跑步小品／對媽媽運動員而言 跑步就是--完全屬於自己的時間

自行車／電輔車推波 北部車友大推秋冬騎遊茂林

曾格爾道歉了！回想初衷「名利只是一時」　曝真心想做的事

高雄YouBike 2.0E電動輔助自行車上路！平地續航80公里

相關新聞

買氣走弱房價照開天價 青埔見70萬、三重8字頭

受全球經濟下修、央行升息、九合一大選，以及股市動盪等因素影響，近來國內房市人氣買氣走弱，市場上因而出現部分小型建商調降預...

台中150公頃稻田轉作大豆 320公噸豐收新鮮上市

台中市農業局配合中央政策活化農地，輔導台中市農會推動非基因改造大豆契作計畫，今年總面積擴大至150公頃，約可收成320至...

北市將新增百萬坪辦公室 五年後空置率暴增租金生變

高力國際董事總經理劉學龍指出，北市辦公室市場將在一年內出現空置面積倍增、兩年內空置率倍增的趨勢，最悲觀的預測，五年內甚至...

世豐螺絲將切入美國兩大居家修繕實體通路銷售

歐盟針對中國進口螺絲課徵反傾銷稅效應下，國際品牌客戶仍持續進行供應鏈採購分散策略，螺絲大廠世豐螺絲表示，與美洲客戶共同開...

信義房屋鄭宏權這樣做 初次售屋也免緊張

信義房屋文化店專案經理鄭宏權今年初服務一對從事公職的夫妻售屋，由於兩人都是第一次賣房子，加上個性比較謹慎，因此，一開始對...

通膨催動避險風 台中14期黃金地段吸引上市櫃建商搶進

通膨催動避險風！台中市14期重劃區黃金地段吸引上市櫃建商紛紛搶進，市調指出，除了中部建商順天建設（5525）之外，包含北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。