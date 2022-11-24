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北市將新增百萬坪辦公室 五年後空置率暴增租金生變
高力國際董事總經理劉學龍指出，北市辦公室市場將在一年內出現空置面積倍增、兩年內空置率倍增的趨勢，最悲觀的預測，五年內甚至出現空置率跳增至雙位數的去化壓力，翻轉過去房東市場的絕對優勢。
即使第三季北市辦公室租賃市場空置率僅3.24%，呈現供不應求現象，但未來五年東、西區各自有數十萬坪的新建辦公室，若再加上壽險以及建商在市區內透過危老、都更重建辦公大樓，以及地上權開發案，這些潛在新增供給預期會在三、五年後釋出，屆時辦公室空置率可能瞬間暴增，甚至有機會突破2成。
東西區兩大辦公室供給商圈分別為南港、台北車站，而兩地新建辦公室絕大多數以出租為主，要如何在最快時間內去化龐大的辦公室量體，將左右租金變化。
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，未來除供需失衡的壓力，業主還要面對「租客市場」的三大挑戰，包括區域發展多極化、新增競品彈性化以及需求條件弱化等。其中，區域發展多極化主要是因為過去二十年，頂級辦公室供給不再僅限於信義計畫區，未來還有東、西兩大門戶總和超過100萬坪新增供給的挑戰。而新增競品彈性化則是指北士科、內科、南港的產業辦公室結合生產及成本優勢，透過總部、客製化的策略，進一步強化對承租方的吸引力。
最後需求條件弱化則是因為受到疫情、數位轉型、少子化、共享辦公室的刺激，企業對辦公空間的需求也出現價、量、質的變化，過去快速擴張、膨脹的租賃需求也會出現量變、質變。
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