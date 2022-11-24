通膨催動避險風 台中14期黃金地段吸引上市櫃建商搶進

通膨催動避險風！台中市14期重劃區黃金地段吸引上市櫃建商紛紛搶進，市調指出，除了中部建商順天建設（5525）之外，包含北部的欣陸（3703）旗下大陸建設、亞昕國際（5213）、國泰（2882）、新美齊（2442）等逾十家上市櫃建商，皆在此區握有精華土地。

而位於14期精華敦和段、總銷達70億元的新案「順天KING'S ROAD」，近期就以龍頭之姿進場，更為區域增添高度關注。

近來隨著通膨來勢洶洶，全球央行也跟著升息來壓制，讓房市轉趨保守，不過仍有不少人認為不動產才是這種時候最保值且能抗通膨的避險投資，因此地段與建商品牌力在此時更成消費者最注重的因素之一。

其中，台中北屯龍頭地段14期重劃區，因土地有低建蔽綠帶環繞條件，道路、景觀規劃具備寬廣整齊街廓等優異條件，吸引上市櫃建商近年陸續購地進場。

亞昕國際揮軍南下台中，推案腳步積極，預計明年將一口氣推出總銷達300億元的4個新案，當中就將由位於14期仁平段的「亞昕一緻」打頭陣。

另外，國泰建設（2501）繼「國泰Most+」後，也加碼投資7.75億元購入美和段約1,157坪土地，以直逼67萬元的價格創下美和段新高地價；大陸建設則因七期土地開發飽和，佈局重點開始轉向14期重劃區，今年購入14期洲際段1,436坪土地，彰顯就連北部建商也對14期的前景十分看好。

永義房屋公益黎明店經理葉虹妤分析，上市櫃建商的推案策略都是針對「區域發展的未來性」，這一年位於14期重劃區的敦和、仁平段預售表現火熱，除了台中本地建商之外，對於市場變化一向敏銳的北部建商，也鎖定該區未來性。

因此，在股市動盪之時，高資產階級即便要投入房地產市場，鎖定的也將是兼具地段與未來性優勢的物件，當前台中除了經貿金融中心的七期之外，建設動能最強、最具國際視野的區段，非14期中央公園特區莫屬，「未來推案價格預估坐6望7，新案開價也應不亞於七期」。

不讓北部建商專美於前，中部上市建商順天建設，長期佈局14期土地，累計購入土地總面積近5,000坪，頗有「14期地王」之姿。

而近期順天建設在區內已進場的新案「順天KING’S ROAD」，就延續首部曲「ONE33」震撼市場的氣勢，展現建築的高端品味及質感規劃，有別於當今市場上大宗物件，極具辨識度及稀缺性，進場以來市場反應不俗。