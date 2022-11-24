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特力旗下HOLA引進睡眠診斷系統 訂製專屬好萊塢名床

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
特力旗下HOLA引進睡眠診斷系統，訂製專屬好萊塢名床。圖/特力集團提供
特力旗下HOLA引進睡眠診斷系統，訂製專屬好萊塢名床。圖/特力集團提供

特力（2908）旗下HOLA精選世界極致工藝的名床，其中與英國皇室同級的床墊為美國百年工藝名床KINGSDOWN，KINGSDOWN是好萊塢名流首選的床墊之一，最頂級床墊組售價10.9萬，全床墊採取創新設計，採用最優質的天然材料和精湛工藝製成，選用柔軟、透氣的棉和羊毛厚實的層可自然地吸走水分並調節體溫，運用彈性乳膠和獨立包裹的線圈可增強壓力釋放和身體輪廓支撐，搭配有優雅的手工簇絨比利時錦緞床罩，體現了自然和豪華的最佳品質。

HOLA表示，KINGSDOWN全系列售價從32,400元至109,400元不等，搭配bedMATCH好眠數據，可選出自己的訂製名床。獨家引進bedMATCH睡眠診斷系統，18項人體計算猶如親身打造好眠的睡眠關鍵在於床墊軟硬度，太軟或太硬的床墊都容易導致腰酸背痛，HOLA引進bedMATCH睡眠診斷系統，根據人體的年紀、身高、體重、高度、疼痛指數等5種變數、18項人體計算，比對全球超過2,000萬筆睡眠資料庫，以科技為每個人獨特的身形與睡姿推薦床墊，不用訂製也能有如親身打造。

HOLA全台11間門市可體驗bedMATCH睡眠診斷系統，包含內湖、士林、中和、南崁、中壢、竹北、北屯、大墩、仁德、左營、夢時代店，可到門市直接預約體驗。

HOLA 美國

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