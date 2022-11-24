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「琢白」持有1年就轉手增值393萬元 房仲：不一定賺

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義區指標豪宅「琢白」。記者朱曼寧／攝影
信義區指標豪宅「琢白」。記者朱曼寧／攝影

據實價登錄，信義區指標豪宅「琢白」，今年6月成交9樓戶，總價2.98億，換算每坪單價205.5萬元，經查，買方為九昱建設，近年在台北市投資興建包括台北中山九昱希爾頓逸林酒店、台北中山雅樂軒酒店及晴美公寓酒店等，採無貸款買進，而該戶的前屋主為欣秋有限公司，僅持有1年，帳面小幅增值393萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，該戶雖然帳面上有增值，不過因為持有不到2年即轉手，根據房地合一2.0規定，境內法人持有2年內轉手獲利，需課徵45%的稅率。

不過，若屋主有其他費用單據，像是仲介費、裝潢費、代書費等，則可認列為成本依據，可在獲利中扣除，換言之，若此交易透過仲介成交，光房仲服務費、代書費可能就超過帳面獲利的393萬元，更何況豪宅裝潢費動輒千萬，因此，這筆交易應可免課徵房地合一稅。賣方應是公司資產配置考量，才會短時間就釋出銷售。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「琢白」在信義區屬於精品豪宅，除了早期預售期間，曾出現196萬的單價，其他戶戶都超過200萬以上，已購住戶不乏年輕富豪、藝人、外資、港澳、外籍人士等，甚至有的資金是從海外回台置產，為了隱密低調，所以多數都選擇採不貸款的方式，現金購置，顯示超強吸鈔力。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察今年200萬元俱樂部豪宅，截至10月，共26筆交易，總銷金額約84.4億元，最高單價為信義聯勤260萬元；交易量最多的豪宅是潤泰敦峰，達9筆，成交單價落在201.9~239.9萬元之間；其次為信義聯勤和西華富邦，分別都有6筆交易。

張旭嵐指出，今年受到升息、烏俄戰爭、全球經濟下行等的影響，股市從高點大跌，對部分高資產族的布局或許有影響，導致今年揭露至十月交易為26筆，稍低於去年同期的32筆，不過富豪置產多半以公司規劃，或家族資產配置為優先考量，和整體房市走勢脫鉤，加上購置A級豪宅不僅保值，也能彰顯地位，有利事業拓展，因此仍有不少富豪搬現金，甚至以創高價收藏頂級豪宅。

豪宅 房地合一

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