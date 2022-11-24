蟲蟲危機食用番茄玉米受害 植物醫學學者：高溫加速蟲害

嘉義縣食用番茄感染俗稱「瘋欉」黃花捲葉症，裂果、葉片黃化枯萎，受災嚴重，農委會公告現金救助，目前受理農民申報，還未結束申報，最近又傳出秋行軍蟲密度快速攀升，危害玉米，縣府農業處發布病蟲害警訊，提醒農友防治。

嘉義大學植物醫學系副教授林明瑩說，高溫少雨的天候，加速昆蟲繁殖，蟲害對茄科、葫蘆科作物危害大，提醒農民加強田間管理巡視，掌握先機防治，可就近請教駐區植物醫生。

林明瑩說，30度以上高溫天氣，昆蟲繁殖加速，不到半個月就有一個世代的昆蟲產生，侵害黃花捲葉症的銀葉粉蝨，繁殖時間縮短加速，昆蟲是媒介，設施栽培較露天栽培，較能圍堵病毒危害。

農委會主委陳吉仲15日到六腳鄉勘查溫室小番茄災情，農委會高效率公告嘉縣現金救助區，17日起到26日在鄉鎮市公所受理申報，受災程度2成以上，每公頃救助金5萬1千元。

縣府農業處說，嘉縣食用番茄面積956公頃，全台最多，主要分布在太保、水上、新港、民雄、六腳等鄉鎮，近期多個鄉鎮農民反應食用番茄黃化枯萎、裂果等問題，產量大受影響。

另，近期玉米結穗期，農業處監控調查發現，秋行軍蟲在玉米雜糧區密度急速攀升，提醒農友即時監測與預防，11月調查結果顯示，目前秋行軍蟲危害密度趨勢急遽上升，平均危害率已達20%，若疏於防治恐造成嚴重危害，籲請加強巡田，適時進行防治作業避免害蟲蔓延擴散。