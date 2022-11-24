原語會攜手PaGamO推動族語學習 吸引逾25萬名學童線上響應

財團法人原住民族語言研究發展基金會（簡稱原語會）再次攜手由臺大電機系教授葉丙成創立的遊戲化數位學習平台PaGamO，打造原住民族語言學習課程，以遊戲化互動問答創造多元學習模式，及時給予成就感並深具趣味性的教學方式提升學童學習動機，克服地域與時空的教育限制，促進原住民族族語之推廣傳承。

台灣原住民族語言屬於南島語族，為台灣和世界的重要文化資產。隨著社會快速變遷下，語言文化傳承面臨挑戰，族語保存行動更是刻不容緩，藉由數位遊戲式學習打破挑戰，在累計超過225萬高國中小學註冊用戶的PaGamO遊戲化數位學習平台，開設「MATA島語・族語大冒險」線上知識任務，任務啟動日定於原住民族日8月1日，除了正式開放學生挑戰，更具紀念原住民族藉由正名運動，喚醒國人的正確認知的意義。

整體知識任務規劃十六次跨領域「族語學習』內容，不僅有全台十六族原住民族語言，學習主題多元，如親屬稱謂、傳統文化與習俗、身體部位等日常用語；更在遊戲內首次舉辦Boss魔王電競賽，競賽積分前十名者可獲得多種不同的原住民族特色好禮，獎勵總價值超過新台幣15萬元，並能藉禮品的創作意涵加深對該原住民族的認識。

此外，今年度活動吸引超過25萬名學童參與，相較去年成長達逾五成，在電競賽中運用族語知識集眾人之力打敗魔王，透過短時間高強度的競賽形式激發學童與民眾學習動機，將原住民族語言向下扎根，讓原民學童乃至社會大眾更珍惜豐富發展的傳統文化。

原語會董事長Mo'o E'ucan摩奧‧悟吉納表示：「當前各族群皆面臨母語傳承的困境，原住民族語斷層嚴重，過去原住民族屬地位低落與文化弱勢的族群，許多家庭不認為有使用族語之必要性。隨著更多族人投入母語復振的行列，從文化意識到語言活化等多面向著手，促成再次與PaGamO遊戲化數位學習平臺合作，以創新的數位科技問答練習，讓各族群學童都可接觸族語。未來我們將創造更多學習情境，透過線上學習與線下活動，開創豐富多樣的教導方式，讓族語傳承賦予文化意義更貼近生活。」