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原語會攜手PaGamO推動族語學習 吸引逾25萬名學童線上響應

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
由族語老師帶原民學童操作「MATA島語・族語大冒險」線上知識任務，透過遊戲任務將族語學習推廣至高國中小學童，未來將以線上遊戲問答結合線下互動式教導，讓族語學習更生動。（遊戲化數位學習平台 PaGamO/提供）
由族語老師帶原民學童操作「MATA島語・族語大冒險」線上知識任務，透過遊戲任務將族語學習推廣至高國中小學童，未來將以線上遊戲問答結合線下互動式教導，讓族語學習更生動。（遊戲化數位學習平台 PaGamO/提供）

財團法人原住民族語言研究發展基金會（簡稱原語會）再次攜手由臺大電機系教授葉丙成創立的遊戲化數位學習平台PaGamO，打造原住民族語言學習課程，以遊戲化互動問答創造多元學習模式，及時給予成就感並深具趣味性的教學方式提升學童學習動機，克服地域與時空的教育限制，促進原住民族族語之推廣傳承。

台灣原住民族語言屬於南島語族，為台灣和世界的重要文化資產。隨著社會快速變遷下，語言文化傳承面臨挑戰，族語保存行動更是刻不容緩，藉由數位遊戲式學習打破挑戰，在累計超過225萬高國中小學註冊用戶的PaGamO遊戲化數位學習平台，開設「MATA島語・族語大冒險」線上知識任務，任務啟動日定於原住民族日8月1日，除了正式開放學生挑戰，更具紀念原住民族藉由正名運動，喚醒國人的正確認知的意義。

整體知識任務規劃十六次跨領域「族語學習』內容，不僅有全台十六族原住民族語言，學習主題多元，如親屬稱謂、傳統文化與習俗、身體部位等日常用語；更在遊戲內首次舉辦Boss魔王電競賽，競賽積分前十名者可獲得多種不同的原住民族特色好禮，獎勵總價值超過新台幣15萬元，並能藉禮品的創作意涵加深對該原住民族的認識。

此外，今年度活動吸引超過25萬名學童參與，相較去年成長達逾五成，在電競賽中運用族語知識集眾人之力打敗魔王，透過短時間高強度的競賽形式激發學童與民眾學習動機，將原住民族語言向下扎根，讓原民學童乃至社會大眾更珍惜豐富發展的傳統文化。

原語會董事長Mo'o E'ucan摩奧‧悟吉納表示：「當前各族群皆面臨母語傳承的困境，原住民族語斷層嚴重，過去原住民族屬地位低落與文化弱勢的族群，許多家庭不認為有使用族語之必要性。隨著更多族人投入母語復振的行列，從文化意識到語言活化等多面向著手，促成再次與PaGamO遊戲化數位學習平臺合作，以創新的數位科技問答練習，讓各族群學童都可接觸族語。未來我們將創造更多學習情境，透過線上學習與線下活動，開創豐富多樣的教導方式，讓族語傳承賦予文化意義更貼近生活。」

同時，明年度也將加深推廣族語教學力道，積極導入多元化族語學習方式，從線上問答教學結合線下實體授課，將遊戲化學習模式帶入校園中，盼望族語學習從線上學習平臺出發、透過校園擴大至家庭生活，深化原住民族語言與文化傳承的多元管道。

財團法人原住民族語言研究發展基金會為強化族語復振的深度與廣度，再次與PaGamO遊戲化數位學習平台合作，開設「MATA島語・族語大冒險」線上知識任務，吸引逾25萬名學童參與。（遊戲化數位學習平台 PaGamO/提供）
財團法人原住民族語言研究發展基金會為強化族語復振的深度與廣度，再次與PaGamO遊戲化數位學習平台合作，開設「MATA島語・族語大冒險」線上知識任務，吸引逾25萬名學童參與。（遊戲化數位學習平台 PaGamO/提供）

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