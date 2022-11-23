台中「心之谷永續教育園區」宣誓成為零碳教育示範平台

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
心之谷永續教育園區執行長文蓓蓓以永續教育與淨零碳實踐示範平台自許。記者宋健生/攝影
心之谷永續教育園區執行長文蓓蓓以永續教育與淨零碳實踐示範平台自許。記者宋健生/攝影

台中「心之谷永續教育園區」與國際齊心邁向永續淨零的目標！由逢甲大學協助心之谷進行自主邊界碳盤查及碳抵消作業，成果於今(23)日公布並進行示範說明，「心之谷永續教育園區」也將成為全台第一個進行自主碳盤查及自主碳抵銷中和的民間OT單位。

「心之谷永續教育園區」在今年9月30日通過評選成為台中市文化局藝術亮點後，順應國際「淨零永續」發展趨勢，與逢甲大學碳資產管理與認證中心攜手，進一步打造心之谷成為永續教育與淨零碳實踐示範場域。

今天的成果發表會產官學界齊聚，共同見證這極具歷史性的一刻。台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉表示，台中市政府剛於日前榮獲台灣企業永續獎白金級第一名的榮譽，期待未來心之谷可以成為低碳永續的示範平台。

文化局長陳佳君指出，台中市目前有116個藝術亮點，心之谷今年剛加入成為其中一員，樂見心之谷結合文化藝術與零碳永續的用心。目前文化局已串聯許多文化景點，結合文資保護及社區營造概念，落實聯合國永續發展目標。

環境保護局副局長商文麟說，很開心看見秋紅谷場館重新運作成為都市之肺，並對環境品質的改善做出貢獻，期待未來與民間攜手推動綠色消費及全民綠生活概念。

新聞局長鄭照新表示，台中市政府榮獲台灣企業永續獎白金級第一名的榮譽，是全體市民的努力成果，而今天看見心之谷與逢甲大學的努力讓他深受鼓舞，希望大家一起讓台中成為台灣、亞洲甚至是國際淨零排放的典範。

「心之谷永續教育園區」執行長文蓓蓓在會中宣示，將以永續教育與淨零碳實踐示範平台自許，協助邁向淨零碳生活轉型的推動，並提供低碳空間與責任消費服務，此規劃也呼應台灣2050淨零路徑的方向，將永續概念以行動推進至中小企業實踐。

此次「心之谷永續教育園區」在ESG與永續議題上的努力，將可作為其他公私法人單位、文化藝術場域與藝文會展活動的示範案例。

逢甲大學碳中和研發與服務中心主任呂晃志、碳資產管理與認證中心資深顧問賴建宏與淨零碳育成企業眾量數據執行長廖軒挺也出席，說明達到碳中和的步驟，讓各界了解，其實碳排與生活非常接近，碳盤查的目的與最後達到低碳減碳，甚至是碳中和的落實，其實是各組織都可輕易做到的，也希望以此示範概念拋磚引玉，期望各界共同參與響應零碳行動。

創立於2020年底的「心之谷永續教育園區」，座落在台中市秋紅谷景觀生態公園內，以聯合國永續發展目標SDGs精神，致力推動身心靈全人教育及永續的心靈環保概念。目前除是臺中市文化局藝術亮點，也是通過環保署審查的綠色商店及綠色餐廳。

心之谷也積極參與台中市環保局所推動的減塑行動，除已成為不塑商店成員，更在場域設置二手袋回收借用箱，在綠生活轉型面向，配合政府政策持續精進努力。

逢甲大學協助心之谷進行自主邊界碳盤查及碳抵消作業公布成果。記者宋健生/攝影
逢甲大學協助心之谷進行自主邊界碳盤查及碳抵消作業公布成果。記者宋健生/攝影

全人教育 文化局 逢甲大學

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