巨城周年慶12月1日壓軸登場 將推電商線上線下商品同價

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
巨城周年慶12月1日登場，電商「Big City線上購物」也同步開站。巨城／提供
巨城周年慶12月1日登場，電商「Big City線上購物」也同步開站。巨城／提供

新竹百貨霸主遠東巨城購物中心周年慶，預計於12月1日至12月12日登場，挑戰業績28億元，成長3.8%，含遠東SOGO百貨新竹店。此外，巨城周年慶將有創舉，董事長李靜芳宣布，12月1日將推「Big City線上購物」電商，首度線上和線下DM所有商品同步價格，祭出周年慶期間不限金額通通免運，讓上班族不用排周年慶大買特買，成為百貨首例。

巨城今年前3季完成逾1,500坪的改裝工程，引進眾多新竹獨家店櫃，持續精進餐飲、服飾業種並導入網紅人氣品牌，推動商品潮流年輕化、提供消費者更豐富的選擇，維持25%換櫃率，並有120個快閃櫃，有三分之一的品牌為首次來桃竹苗。

巨城周年慶12月1日登場，電商「Big City線上購物」也同步開站，不受地區與時間限制滿足買不夠、來不及買、忙到沒時間買的消費者，更推出精選商品5折起、購物不限金額全站免運還可抽好禮、同享周年慶促銷活動，線上線下完美串聯發揮神助攻，在人潮買氣的加持下，今年周年慶業績有信心再創新高。

快閃升級為全台首家正櫃的北海道霜淇淋之神「CREMIA」，為巨城周年慶推出首五日獨家新口味搶先上市，還有來自日本京都的「然花抄院」各式經典和果子、人氣居高不下的「SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店」、日本第一高級生吐司美譽「乃賀美」、辣醬界愛馬仕之稱的「ONE CHILLA灣沏辣」等。

李靜芳透露，巨城今年前十個月業績成長14%，第4季亦陸續開出潮流服飾、甜點輕食、主題餐廳、室內兒童遊樂園等超過10個全新專櫃，在周年慶人氣買氣加持下，完成年度改裝最後一塊拼圖，去年營收近140億元，今年營收有望再創新高，挑戰145億元，創歷史新高。

疫情逐步解封國門開放後不少喜慶活動蓄勢待發，準備婚嫁計劃的消費者必備鑽戒、珠寶、黃金、喜餅等詢問度激增；出國旅遊潮和登山露營熱持續，Outdoor服飾配件、專業登山露營用具、各尺寸多功能旅行包及行李箱等最受矚目。

年底交屋宅經濟發酵，家具家飾、智能家電、視聽影音、按摩椅等成家系列商品需求大增，在品牌促銷活動加持下絕對物超所值；另外竹科新貴最愛的跨界智慧手錶、平板電腦筆電、無線耳機、高階數位單眼相機及鏡頭系列，周年慶享優惠。

即將到來的耶誕節和跨年，熱門卡通、益智手作等各類玩具禮物商品，以及年輕族群喜愛的居家實用、辦公小物、生活雜貨等交換禮物的熱門商品將帶動一波選購潮。明年農曆春節來的早，各式糕餅禮盒、冠軍咖啡、養生保健禮盒多項搭配自用送禮兩相宜。

因應後疫情時代戶外休閒活動需求，巨城周年慶12天推12款超實用來店禮，像戶外折疊桌、露營鍋具組等，在巨城FB粉絲專頁已掀起討論。

巨城周年慶12月3日來店禮為阿Mall戶外折疊桌。巨城／提供
巨城周年慶12月3日來店禮為阿Mall戶外折疊桌。巨城／提供
快閃巨城創下全台單日熱銷2,100支紀錄的「CREMIA」霜淇淋，全台首家正櫃日前開幕，並為周年慶獨家推出首五日焦糖新口味搶先全台上市。巨城／提供
快閃巨城創下全台單日熱銷2,100支紀錄的「CREMIA」霜淇淋，全台首家正櫃日前開幕，並為周年慶獨家推出首五日焦糖新口味搶先全台上市。巨城／提供

周年慶 露營

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