巨城穩坐新竹百貨霸主地位 今年營收挑戰145億元、創史上新高

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
Big City遠東巨城購物中心今年全年挑戰145億元，創史上新高。巨城／提供
Big City遠東巨城購物中心今年全年挑戰145億元，創史上新高。巨城／提供

瞄準竹科新貴高消費需求，大新竹地區百貨將再掀激戰。繼今年初遠百（2903）插旗竹北店開幕後，今年底和明年新竹還將陸續開出兩大百貨，包括京站擔任百貨顧問的「享平方Shown Square」、建商豐邑機構竹北百貨商場「豐生活」，新竹也成為百貨商場發展最快區域。

此外，多年來爭霸新竹地區的百貨霸主-遠東巨城購物中心，今年有望穩坐全台百億俱樂部第六名，全年挑戰145億元，創史上新高。

遠東巨城董事長李靜芳表示，遠東集團接手新竹風城，2012年以「Big City遠東巨城購物中心」面貌重新開幕，同時開出遠東SOGO新竹店，成功吸納火車站周邊客人；今年年初遠百插旗竹北店後，完整了新竹社區經濟，加上大新竹人口持續增加，目前有70多萬人，因此也吸引各大百貨進駐。

李靜芳表示，去年巨城穩坐全台百億俱樂部第七名，營收近140億元，今年全年挑戰145億元，將前進成為第六名，12月將舉辦的周年慶更是竹科新貴最期待的時候，挑戰28億元，年增3.8%；不過她認為，疫情後大家消費保守兩極化，像是高價精品和可避險的黃金等商品銷售亮眼，成M型化消費，只是未來大家可以出國後，精品能否持續維持高檔，仍待觀察。

而遠百今年開出的竹北店，原本首年營運目標為年營收50億元，但因當地民眾反應熱烈，業績讓總經理徐雪芳豎起大拇指，所以調高預期目標，今年有望上看60億元。另外，位於竹北的享平方「Shown Square」將於今年年底開幕，這也是京站購物中心擔任顧問的案子，將有影廳和百貨商場。

不但如此，看好新竹出生率，新竹在地建商豐邑機構在竹北經營超過20年，宣布明年第4季跨足零售產業，開出首座百貨「豐生活購物中心」，地點位於離新竹高鐵站僅八分鐘，旁邊正是新竹豐邑喜來登大飯店，是新竹少見的大型住辦商混合開發案。

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