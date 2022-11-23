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吃「石二鍋」送「傳說對決」虛寶 限量2萬份

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
至「石二鍋」外帶「288元生鮮外帶組」，可獲得「傳說對決」2款聯名腰封與虛寶貼紙。圖/王品提供
至「石二鍋」外帶「288元生鮮外帶組」，可獲得「傳說對決」2款聯名腰封與虛寶貼紙。圖/王品提供

王品（2727）旗下「石二鍋」、「12MINI」與人氣手遊「傳說對決」推聯名活動，即日起至12月6日到「石二鍋」購買「288元外帶生鮮組」，除了使用2款聯名腰封包裝餐點外，消費者還可獲得「傳說對決」遊戲虛寶，限量19,500份送完為止。若想收藏聯名周邊，可加入「12MINI」LINE 官方帳號並輸入關鍵字，就能免費獲得傳說對決限定桌布。

王品集團表示，本次與「傳說對決」攜手合作，正是看中它在市場屹立6年不敗，穩居「全台最受歡迎手遊」的高知名度，且雙方目標客群重疊度高，尤其20-29歲的年輕人更是王品集團亟欲爭取的客群，期望透過本次聯名串流導客、帶動業績成長。活動自即日起至2023年1月31日結束，「石二鍋」、「12MINI」每月都會更新活動內容，消費者只要解鎖指定任務，就有機會獲得限量虛寶、聯名周邊、品牌贈菜等好禮。

「石二鍋」本月活動至12月6日止，凡購買「288元生鮮外帶組」即可獲得「傳說對決」2款聯名腰封與虛寶貼紙，內含史詩造型卡、魔幻造型3選1卡等好禮，虛寶限量19,500份，送完為止。此外，活動期間內於「石二鍋」內用或外帶單筆滿500元，至石二鍋LINE 官方帳號登錄發票，也有機會抽中限量500份的虛寶。

12月1日至2023年1月31日止，到「12MINI」外帶、外送任一鍋物與金閃楊桃冰沙，也可獲得限量3萬份的「傳說對決」虛寶卡，還可蒐集「緹莉」、「若伊」、「拉維爾」、「颯枷」的限量聯名杯。此外，12月31日前加入「12MINI」LINE 官方帳號並輸入關鍵字「12MINI快煮傳說」，不需到店消費，也可免費獲得傳說對決限定桌布。

王品集團 LINE 手遊

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