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華航攜手陳偉殷、王維中做公益 學生開心參與棒球訓練營

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航舉辦公益棒球訓練營，公關室協理潘文琮（左四）致贈飛機模型及2023年最新桌曆予楊心國小校長黃坤亮（右三）、水美國小校長王派土（右四）、新屋國小棒球隊教練吳俊賢（右三）。華航提供
華航舉辦公益棒球訓練營，公關室協理潘文琮（左四）致贈飛機模型及2023年最新桌曆予楊心國小校長黃坤亮（右三）、水美國小校長王派土（右四）、新屋國小棒球隊教練吳俊賢（右三）。華航提供

華航（2610）長年投入企業社會責任與社會公益，今 (23) 日已是第三度舉辦公益棒球訓練營，同樣的由棒球名將陳偉殷王維中帶領楊心國小、水美國小及新屋國小共 56 位學生，於桃園市楊心國小棒球場進行特訓。華航並捐贈三校軟式練習球、棒球襪及球棒等，期待透過對偏鄉球隊的實質協助、球星的經驗傳承，孕育更多為國爭光的明日新星。

在華航啦啦隊熱情的舞蹈開場下，小球員們放鬆不少心情，跟著陳偉殷、王維中一起進行訓練；這次為了能夠更加照顧到每一位學童，陳偉殷特別找來母校國立體育大學的四位學弟參與活動。透過紮實的訓練，小球員們吸收球星們的旅外和自身經驗，從基本功打好基礎；穩健的控球技術指導，更是提升穩定度，也讓小球員們學習到正確保護手臂的方法，獲益良多。

除了實際的球技指導，陳偉殷、王維中也分享自我的訓練過程。陳偉殷說，雖然這一年發生了很多不能控制的事，但仍堅持繼續做出最大的努力，當機會來的時候，就可以全力以赴，並且勉勵大家，堅持自己的理念，相信離成功就會更近。王維中則表示，很高興在疫情趨緩後，能夠再次參與華航的棒球營與小朋友們見面，希望大家認真學習，開心打球，鼓勵小球員們未來也能用一樣積極的態度來面對所有的挑戰。

華航積極關懷社會，長期支持台灣本土球隊及選手，公益籃球營自 2013 年開始，至今共計舉辦七場，今年亦贊助英雄聯盟 PCS 賽事，12 月則將進行公益桌球營；華航致力提升健全的體育環境，期待藉由各項不同的運動體驗，協助資源不足卻懷有夢想的偏鄉學童棉薄之力，建構未來美好的藍圖，成就希望。

華航 陳偉殷 王維中

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