LEXUS RX全新改款強勢登場 還沒上市就接單2,000台

Lexus總代理和泰汽車（2207）於11月7日開始全新RX預售後，以4種動力10個等級的設定，全面攻佔豪華休旅市場，並吸引大量消費者下訂，累計訂單已破2,000張，而總代理和泰汽車也在11月23日舉辦上市發表會，並公佈正式售價。

和泰車董事長黃南光表示，豪華車市場需求強勁，更因為供給有限，嚴重供不應求，LEXUS RX為豪華休旅車的龍頭車款，市占率在豪華休旅車級距達到22.7%。此次改款上市，加配備又改動力，價格相當優勢，因此在上市前已接單破2,000台，預計正式上市、價格發表後，接單量勢必大增。

以往RX 車款的年販量約在3,000台左右，考量新車效應，和泰車預期明年的整體銷量約為5,000台，但近日新車尚未上市接單就破2,000台，而且高階車款甚至明年的配額都已完售，依據目前的市場狀況，5,000台的配額勢必不夠，因此也創下新車才剛上市，和泰車的高階主管就已經急著要再赴日向原廠爭取更多配額的特別現象。

和泰車表示，首代RX車型自1999年導入後，旋即成為國內豪華休旅車市場中首屈一指的熱銷車款，且作為豪華中大型休旅車級距之銷售龍頭長達23年，消費者對其喜愛由此可見一斑；本次大改款更再次挑戰自我帶來全新內、外觀設計，並打造有史以來性能最強悍的RX，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature*2及各項先進科技，讓RX持續帶領品牌於新世代的道路上前進。

全新RX導入四款動力設定，其中三款為Electrified動力系統，展現品牌對於持續發展電動化車款之決心；其中包含搭載全新開發2.4升渦輪油電複合動力之RX 500h，可輸出達371匹綜效馬力，成為RX歷代以來最強動力之車型，搭配DIRECT 4電子式四輪傳動系統，可有效分配前、後輪輸出，提升車輛循跡穩定性，同時具備DRS後輪轉向系統，使車輛於低、中、高各種速域都能有最敏捷精準的轉向反應，打造最出色的性能與操駕表現。RX 500h將與首度導入RX車系之450h+插電式油電複合動力，以及350h油電複合動力，完整構築Electrified電動化動力陣容，提供消費者各式選擇；另外，RX 500h與350h皆採用品牌首度導入之雙極鎳氫電池科技，展現品牌的科技力，透過共用極板來縮小整體體積，提高電池能量密度與充放電效率，可帶來更好的輸出表現。而搭載2.4升渦輪引擎之唯一汽油動力 - RX 350，將藉渦輪帶來的強勁爆發力，呼應全新RX的動感外觀，演繹RX跑旅風格。