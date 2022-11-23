搶攻疫後復甦商機 長榮航總座：明年班表恢復到疫情前83%

長榮航空（2618）今天法說，總經理孫嘉明表示，明年預算班表規劃會恢復到疫情前的83%，之前有部分客機拆座椅改成客機載貨，明年會全部把椅子裝回去，全面搶攻客運復甦的需求商機， 對於營運展望依舊維持「人潮漸漸到、客收月月高」看法。

孫嘉明今天法說會指出，客運市場持續復甦當中，各航線也會陸續增班復飛，今年春節就會看到第一波出國人潮，無論是自助旅行或是團體旅遊，東北亞航線依舊最旺，平均訂位率均將近9成，其中北海道、東京、大阪等航線部分日期僅剩下少數機位，東南亞航線方面詢問度也相當高，長程航線歐洲最為熱門，美洲也表現不錯。

其中，分別於10月及11月開航的米蘭及慕尼黑航線，比我們原來規劃客量還要更好，11月長榮航空歐洲的班次每周已達30班，不但超越疫情前水準，也是國籍航空中歐洲航班最多業者，長榮航空為國內北美航網最密集的航空業者外，也成為歐洲客運班次最多的業者，歐洲第4季客運營收占比首度突破兩成。