搶攻疫後復甦商機 長榮航總座：明年班表恢復到疫情前83%
長榮航空（2618）今天法說，總經理孫嘉明表示，明年預算班表規劃會恢復到疫情前的83%，之前有部分客機拆座椅改成客機載貨，明年會全部把椅子裝回去，全面搶攻客運復甦的需求商機， 對於營運展望依舊維持「人潮漸漸到、客收月月高」看法。
孫嘉明今天法說會指出，客運市場持續復甦當中，各航線也會陸續增班復飛，今年春節就會看到第一波出國人潮，無論是自助旅行或是團體旅遊，東北亞航線依舊最旺，平均訂位率均將近9成，其中北海道、東京、大阪等航線部分日期僅剩下少數機位，東南亞航線方面詢問度也相當高，長程航線歐洲最為熱門，美洲也表現不錯。
其中，分別於10月及11月開航的米蘭及慕尼黑航線，比我們原來規劃客量還要更好，11月長榮航空歐洲的班次每周已達30班，不但超越疫情前水準，也是國籍航空中歐洲航班最多業者，長榮航空為國內北美航網最密集的航空業者外，也成為歐洲客運班次最多的業者，歐洲第4季客運營收占比首度突破兩成。
長榮航旗下小金雞長榮航太昨(22)日通過證交所上市審議委員會上市申請，長榮航太成立於1997年，為國內最大的商用飛機維修廠商，提供長榮航空及立榮航空機隊的維修外，並代理全球超過35家航空公司的各項維修業務，長榮航空配合上市釋股外，長期看好航太產業的發展，明年沒有新的處分計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言