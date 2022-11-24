防疫鬆綁！口罩令大解放後…理賠金還能申請？

隨著新冠肺炎疫情籠罩全球，攪亂一池春水，近來因著疫情逐漸趨緩，相關防疫措施也陸續鬆綁，密切接觸者從「3＋4」、「0＋7」雙軌制，統一改成「0＋7自主防疫」，居家隔離正式走入歷史……；此外，針對外界期盼的口罩令政策鬆綁，中央流行疫情指揮中心指出，目前大方向規劃分為室內和室外，其中像是哪些室外場合屬於「例外」，例如：演唱會、體育場所、選舉造勢場合……等，都可能會與不特定對象無法保持距離，正在討論是否需另訂規定。

口罩令鬆綁 11月底前分3階段上路

據了解，備受外界期待的口罩令政策鬆綁，將分為兩個階段進行：

首先，第一階段預計於本（11）月開始上路，主要以室內和室外作為區分，就像前面說的，開放戶外免戴口罩，針對哪些無法保持社交距離的大型活動，仍需進一步討論、規定；其次，第二階段將會正面表列「強制配戴」的場所，「初步想到的是醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具或是大型集會等，但是暫時不談，否則可能造成民眾混淆。」

緊接著，繼第一、二階段口罩令鬆綁後，是否還有第三階段？或是第二階段後就會全面免戴口罩？針對這些疑問，中央流行疫情指揮中心指出，以世界各國為例，目前已有許多國家已不是「強制」配戴，而是「建議」配戴，如果台灣到時也能走到這一步，那麼這可能就是邁入第三階段。

綜上所述，是在戶外免戴口罩的情形，至於室內免戴口罩的規定，中央流行疫情指揮中心則強調，考量秋冬常見各種呼吸道傳染病，可能要等到明年春節、秋冬傳染病流行趨緩後，才會陸續鬆綁。

染疫還有錢領？需視各家保險公司規定

隨著防疫制度大鬆綁，同住隔離者從「3＋4」和「0＋7」，今日後一律改為「0＋7」，居家隔離正式走入歷史，而這也代表之後密切接觸者或是確診者的同住家人將無法申請「保險公司居家隔離理賠金」和「衛福部防疫補償金」這兩項理賠金。

不過，據了解，部分保險公司仍提供「疫苗險突破性感染一次金」、「防疫保單確診理賠金」、「實支實付醫療險理賠金」、「住院日額」、「有包含上述4種在內的醫療險理賠金」、「勞保普通傷病給付」等6項理賠，視各家保險公司而有不同的規定。

此外，比較值得注意的是，對於住院理賠將從嚴審核認定，看來保險業者有望鬆一口氣；舉例來說，確診者要提出醫療行為證明文件、用藥是否是抗病毒藥物，才能判斷是否按照以往住院日額通融給付……；對於有民眾擔心個人理賠權益受損問題，其實只要是在保單有效期限內，有依法隔離的事實，在2年請求權時效內，都可以申請理賠，還有因為7日起不再需要隔離，投保民眾可以要求重新核定保費。