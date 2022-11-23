南部S廊道創造就業機會 高雄工作機會數激增33%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

近年在產業大力轉型的帶動之下，南部地區工作機會數的成長趨勢也超越北部地區，根據1111人力銀行的資料庫顯示，從2021年到2022年間，工作機會數的成長幅度，台北市成長12.8%、新北市成長16.0%，而台南市成長32.7%、高雄市成長32.8%，都超過3成，其中成長幅度居冠的高雄，工作機會數達到3萬3千筆。

看準產業人才需求，1111人力銀行於10月起舉辦一系列的產業論壇，今天在⾏政院南部服務中⼼舉辦【產業轉型 精準留才－加值求才競爭⼒】，鎖定正值產業轉型的南部產業，在吸引投資、進用人才上又面臨哪些瓶頸，過去青年勞動人口外移的隱憂是否有機會翻轉？活動現場吸引120家企業人資到場參與交流。

1111科技人才發展中心董事長王孝慈表示，隨著AI人工智慧的興起，對科技人才的培育更加廣泛，包括系統性研發和技術知識的產生、發展、傳播和應用活動都是產業界急需的人才類型，因此科技人才的儲備和供給能力，必須保持增長態勢，並置於在國家首要發展的高度，透過實務養成，創造良好從業環境，為加快建設南部重要人才中心而努力。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，南部地區的工作機會數快速崛起，一大關鍵在於串連台南、高雄、屏東的南台灣發展計畫，這條由台南開始一路延伸的科技園區，從台南的新市、善化、安定一直到高雄的路竹、岡山、永安，不但有半導體、光電、精密機械還有生技醫療器材專區，為南台灣創造大量就業機會。

台南市副市長戴謙出席時表示，南台灣有廣大的土地，現在資源愈來愈豐富，希望北漂的人才回流。行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮也表示，留才是當前南台灣產業發展最重要的事，目前行政院南部聯合服務中心除了致力台灣人才的培育，近年更關注僑外生在台就學、輔導就業以及申請居留，希望能留住更多人才，為南台灣的產業奠定發展利基。

人力銀行 岡山

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