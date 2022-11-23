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「土開王」北士科推案 4原因斷定房市樂觀

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
柏鴻建設董事長范姜炳煌（左二）、海悅國際總經理王俊傑（左一）。記者游智文／攝影
柏鴻建設董事長范姜炳煌（左二）、海悅國際總經理王俊傑（左一）。記者游智文／攝影

北士科指標建案，柏鴻建設投資興建的「柏鴻君臨」公開，個案由大陸工程負責施工營建，P&T 集團和三門聯合建築師事務所設計，將打造北士科25層地標大樓。

「柏鴻君臨」位於文林北路首排，基地面積達1281坪，開價每坪115到130萬元，總銷約40億元。

柏鴻建設以土地整合開發起家，已有40年歷史，在台北極具知名度。董事長范姜炳煌表示，過去為他人整合土地，如今想蓋心目中理想的房子，因此決定從土地開發，轉為開發商，柏鴻君臨是柏鴻首個建案，「以最高規格打造地標型建築，一定要讓人刮目相看。」

負責銷售的海悅（2348）總經理王俊傑表示，范姜炳煌一切都要求「最好的」，譬如營造，之前許多知名營造大廠找他談合作，但他堅持大陸工程，雖然這樣成本會大幅拉高，但他毫不猶豫。

另外，個案除了找P&T集團、三門聯合建築師事務所聯手設計規劃，還請來袁宗南、瀚翔景觀、禾鼎設計、永興結構等擅長操刀信義區豪宅的業界頂尖，強大陣容比起頂級豪宅規格不遑多讓。建築結構也採SRC鋼骨，並裝設美國太空總署認證的Taylor航太制震器。

范姜炳煌表示，他40年前靠一輛舊摩托車，在天母、北投、士林、石牌等精華區段土地從事土地開發工作，包括富邦（2881）、華固（2548）、遠雄（5522）都是他的客戶。北士科建案土地，他早在民國88年還是一片農地時，就已進場卡位，因整合面積達千坪，因此決定留下打造第一棟作品。

對於房市，范姜炳煌表示，他是無可救藥的樂觀者，短期雖有小波動，但長線一定樂觀。

原因有四，第一、土地是特殊產品，不能製造，生產，只會愈來愈稀有。第二、華人民族性喜愛置產，再怎麼不景氣也有買房需求。第三、台灣藏富於民，但國內投資管道少，不是人人都懂買股票，房地產是多數人唯一選擇。第四，遺贈稅調降，資金持續回流。

文林北路街景圖。圖／業者提供
文林北路街景圖。圖／業者提供

建案

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