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電路板協會考察泰國7個工業區 聚焦用水、投資稅率等議題

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板協會(TPCA)及台灣電機電子工業同業公會(TEEMA)日前組團考察泰國7個工業區，並由台灣電路板協會李長明理事長擔任團長，據協會說明，此次業者聚焦當地用水、水災保險與投資稅率等議題。

依據說明，「2022年台灣ICT暨PCB產業泰國投資考察團」由台灣電路板協會李長明理事長擔任團長，與20余家台灣企業代表共45位同行前往泰國，此行一開放報名即受到熱切歡迎與報名。

此次業者考察七大工業區包括Amata City、WHA、Yamato、Pinthong、Asia Suvarnabhumi、Rojana、304，及一站式投資服務中心(OSOS)、泰國台灣商業聯合總會(TTBA)、競億電子(APCB)公司、與台泰交流晚宴。

依據台灣電路板協會說明，在五天參訪行程中，PCB板廠首要關注的用水量議題，在泰國東部經濟走廊(EEC)，包含北柳府、春武里府、羅永府，許多新工業區開發計劃，須留意供水限度。而離開EEC後往北，所考察之大城府與巴真府供水較無虞，此區域也是近來PCB板廠如KCE、滬士電、定穎（6251）所選擇的投資區域。對於許多廠商在意的排水問題，大城府周邊線多已強化防洪設施，當地廠商亦表示近年無嚴重淹水，但仍須留意工廠保險對水災自負額的議題。

在推動泰國投資優惠政策單位方面，依據協會說明，主要以泰國投資促進委員會(BOI)及泰國工業區管理局(I-EAT)為主。BOI是泰國政府負責制定投資獎勵優惠政策並為投資者提供協助服務的組織；I-EAT則提供一系列免稅及非免稅優惠政策，有資格申請IEAT「一站式服務」的企業必須是入駐IEAT旗下的工業園區，區分方法很簡單：英文以Estate結尾的工業地區都是IEAT旗下，反之則否。取得BOI投資獎勵之外資公司，或是IEAT工業區投資的外資公司，皆可合法取得土地所有權。

另外台灣電路板協會說明，此次也拜訪泰國台灣商業聯合總會及一站式投資服務中心(OSOS)，並在晚宴當中邀請泰國電路板協會及在地台商供應鏈參與，使台泰間的交流與情誼更進一步拓展，雙方建立合作交流之管道與交流投資經驗。隨著參訪團的結束，卻也是許多廠商思考佈局的開始，未來，台灣電路板協會也將視廠商多元佈局需求，規劃其他地區實地考察團，持續協助廠商掌握各地產業優勢與商機。

泰國 考察

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