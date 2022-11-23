頂新魏家手捧現金2.7億元 買自家豪宅「頂禾園」

據最新實價揭露，中正區豪宅「頂禾園」有新交易，今年6成交8樓戶含5個車位，共216.74坪，成交總價為2億7,426萬元，換算每坪單價約170萬，且無貸款。經查謄本，買方為登記在仁愛路帝寶的魏姓自然人，推測為頂新集團魏姓家族。而去年去年初，魏家也以同樣的單價買下11樓戶，應為家族型置產。

「頂禾園」為頂新集團旗下頂禾開發投資興建，位於臨沂街，2015年完工，屋齡約7年，個案樓高20層，規畫一層一戶、總計19戶。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，頂禾園為中正區大坪數豪宅，旁邊緊鄰幸町日式宿舍，頗具文化特色，雖然非大型豪宅社區，總共才19戶，實價登錄至今僅10筆交易，不過因住戶中有魏家和港星余文樂，所以在中正區內頗具盛名。

頂禾園的最高單價為17樓戶的216.7萬，而最新的170萬，和去年11樓戶單價相同，算是便宜入手，因此算是符合近年的交易行情。

觀察近年自家人捧場自家建案的案例並不少，包括年初松濤苑11樓戶由「潤泰新」關係企業「鵬霖投資」，以8.2億元現金買下，換算單價250萬元。大安傳家高樓層有三戶，由「江陵機電」林家以「旭海投資」名義購入，並以單價178萬元創社區新高。

去年富邦蔡家也以233萬元的高單價，買下西華富邦高樓層，元利建設的祥鼎投資，亦用單價299萬元買下ONE PARK TAIPEI信義聯勤的 32樓戶。

張旭嵐表示，自家人買下自家建案，有三個目的性，一個是定錨效應，通常在開賣之初，家族買下第一戶，為社區身價定錨，而之後買的自家交易就算沒有創高，也具有穩定行情之效；其次是對興建品質背書，對建商而言，自建豪宅規格和風格也較偏好自家需求，因此常見買下多戶家族同住；同時建商入住也增加客戶信心，多少也為社區維護管理做保證。