頂新魏家2.7億現金買自家「頂禾園」 專家曝3目的

實價揭露，頂新集團旗下投資興建北市豪宅「頂禾園」8樓戶，今年6月以2.74億元交易，每坪約170萬元，買家為住在仁愛帝寶的魏姓自然人，無貸款，推測頂新魏家自家人出手以現金買下。

「頂禾園」為頂新集團旗下頂禾開發投資興建，位於臨沂街，2015年完工，屋齡7年，個案樓高20層，規畫一層一戶、總計19戶。

頂禾園2013年推出時，要價230萬到250萬元，根據實價，最初售出的三戶，單價都在200萬以上，其中17樓戶以總價約3.4億，每坪216.7萬售出，為社區最高價。

不過，2015年完工交屋後，行情一路滑落，最低落到170萬元，吸引不少豪宅客入手，港星余文樂也在2018年，以2.7億、每坪170萬元買入一戶。

資料顯示，去年9月頂禾園再售出13樓戶，總價約2.89億元，拆算每坪單價180萬元，價格略有回升，但仍未返回200俱樂部。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，頂禾園為中正區大坪數豪宅，一層一戶150坪，旁邊緊鄰幸町日式宿舍，頗具文化特色，社區共19戶，最新交易單價170萬，符合近年的交易行情，買家也算是便宜入手。

觀察近年自家人捧場自家建案的案例並不少，包括年初松濤苑11樓戶由「潤泰新」關係企業「鵬霖投資」，8.2億現金買下，換算單價250萬。大安傳家高樓層有三戶，由「江陵機電」林家，以「旭海投資」名義購入，並以單價178萬創社區新高。

去年富邦蔡家也以233萬的高價，買下西華富邦高樓層，元利建設的祥鼎投資也以299萬買下信義聯勤one park的 32樓戶。

張旭嵐表示，自家人買下自家建案，有三個目的，一是定錨效應，通常在開賣之初，家族買下第一戶，為社區身價定錨，而之後買的自家交易就算沒有創高，也具有穩定行情之效。

其次是對興建品質背書，對建商而言，自建豪宅規格和風格也較偏好自家需求，因此常見買下多戶家族同住。

第三，建商入住增加客戶信心，也為社區維護管理做保證。