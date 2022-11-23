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Visa推「旅行不便險權益」旅程取消、縮短最高賠3.1萬

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
Visa推出旅行不便險權益，讓疫後準備出遊卡友能安心無憂享受海外旅程。圖/Visa提供
Visa推出旅行不便險權益，讓疫後準備出遊卡友能安心無憂享受海外旅程。圖/Visa提供

隨著疫情後旅遊復甦，持卡人出遊更需彈性變動與保障，Visa即日起為持卡人推出「旅行不便險權益」，僅需要使用Visa無限卡或特定涵蓋卡別（依發卡銀行涵蓋卡種）支付全額機票費用，持卡人即可享有因染疫或其他不可抗力之行程取消 、縮減、延期或錯過轉機時的意外保障，最高達新台幣31,000元。除持卡人本人，同行出遊的配偶與子女也享50%的全額旅遊保險福利的賠償限額保障 。

根據Visa今年度旅遊調查報告顯示，逾四成消費者表示預期在未來一年內到海外旅遊。消費者表示若有彈性的旅遊計畫和緊急取消方案（34%）、有新冠肺炎相關措施（33%），能幫助他們更安心出遊。

此外，69%消費者表示有意願購買旅遊保險，相較於疫前的64%，成長5%，反應了消費者在旅行保險的需求。

Visa表示，持卡人只需在事故發生當日起30日內提出申請，並符合保險規定，即可享有旅程取消、 旅程縮短保險費用最高理賠新台幣3.1萬元，及超過4小時的旅行延誤及錯過轉接交通之補償金最高達新台幣3,100元。

若持卡人或其直系親屬因在行程期前確診新冠肺炎導致行程取消，或行程期間確診，需要提早返回境內而導致行程縮減，持卡人可針對行程和住宿費用退款，或理賠返回台灣必要的額外交通費用。若持卡人與未滿15歲的未成年人士單獨出遊 ，並因疾病、傷害或身故無法繼續旅程，導致其同行未成年人士無人照料，持卡人可獲指定航空公司的經濟艙往返機票費用，以用於其他成年家人陪同該未成年人平安返程。

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