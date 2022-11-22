健喬愛克痰大陸將開賣 明年營收大躍進

健喬（4114）22日召開法人說明會，董事長林智暉表示，國內外市場齊步走，中國大陸已在洽談NAC(N-Acetylcysteine)化痰藥授權，東南亞也已搶進多國。透過購買藥證、海外市場拓張等多元並進，期望五年後健喬在全球市佔率衝一成，並壯大成區域型大型製藥集團，營收衝上3.5億美元，約新台幣100億元。

會中提到成長三大主軸：自身成長，策略聯盟以及持續購併，有別於傳統學名藥廠的成長模式，今年前十月才能出現年成長35%的累計營收，前三季獲利是去年同期的三倍。

展望2023年，由於NAC在海外市場將持續增長且大陸市場愛克痰將開賣，健喬營收可望在國內外都大放異彩。

公司指出，健喬今年的兩大重磅藥愛克痰及優列扶前十月就貢獻了6.8億的業績，占健喬單家營收的24%，較去年同期成長43 %。而透過與歐美亞洲藥廠策略聯盟締造的營收也是健喬超越同期成長的主因。

代理諾華昂帝博等呼吸道產品，Celltrion的心血管產品，Tolmar的癌立佳為今年健喬單家營收淨增加8%的貢獻，尤其健喬泌尿科行銷團隊更於今年創造一個全新紀錄。

去年底代理美國TOLMAR藥廠治療前列腺癌的癌立佳，因為透過健喬創新顛覆性的行銷，一舉突破該藥品過去在台銷售紀錄，獲得TOLMAR全球年會頒發行銷金獎，目標明年將創前代理商年銷售紀錄的兩倍的營收。

而優列扶成為公司在泌尿科治療領域的重磅藥，其實是與國際藥廠策略聯盟的成功典範，這種成功的策略聯盟模式至今仍持續複製。

2006年Kissei技術授權健喬在台灣製造用於治療前列腺肥大的優列扶新藥；2010年Orion授權輸入用於改善心衰竭的Simdax；2011年Kyowa Kirin技術授權鈣離子阻斷劑的Coniel在台製造，這幾項新成份新藥均已取證上市。

今年七月再取得Kyorin授權健喬用於治療膀胱過動症Uritos取證的新藥也將於明年開始貢獻營收。

健喬有別於其他傳統學名藥廠，持續的透過與國際藥廠策略聯盟來加速R&D pipeline的新藥開發，因此營收增長持續遠遠超過其他國資藥廠。

於法說會中，公司也提到過去幾年的購併案包括：景德、健康、優良以及瑞安。透過銷售團隊及廠端的整合，銷管費用率的下降已經明顯將銷售端的綜效反映在財報上，而廠端規模經濟的呈現也明顯的反應在有效率的成本控制上，讓健喬的毛利持穩，完全不受健保價調降影響。

2021全年毛利率33%到今年前三季毛利來到41%，2021年的營業費用率38%到今年前三季已降到32%，展望2023營業淨利率將持續增長。

健喬一再強調長期以來公司秉持Specialty Pharma的策略專注自己擅長的治療領域並深耕特色藥，已經明顯走出一條有別於傳統學名藥廠的成長道路。