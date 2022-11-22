築間成立企業社會責任室 首發「義煮」關懷長照者

幸福企業築間餐飲集團，今(22)日與伊甸基金會中區資源中心攜手，共同守護長照者，築間餐飲集團由總經理周秀花率領主管團隊十餘人，前往太平耆福綜合長照機構進行「義煮」活動，付諸實際力量，盡一份心力。

積極在全台展店的築間餐飲集團，不但於年底前搶先宣布提早發放年終，每年更提供員工順暢的升遷管道等優質福利，感受公司是員工第二個家的溫暖，更不忘回饋地方，致力公益。

周秀花表示，隨發展規模漸大，集團於今年成立「ESG企業社會責任室」，除了持續提升與精進人力發展，更秉持「取之於社會，用之於社會」的觀念，長期投入社會公益、安心食品顧客滿意度等，以提倡企業社會責任，與企業永續經營。

周秀花進一步指出，集團默默行善多年，除了關懷弱勢與長者，也相當支持體育運動領域，例如職業籃球、兒少棒球、撞球等，今年還捐贈跳繩給學童，鼓勵多運動有益身心發展。

而這次特別與伊甸基金會旗下台中長照機構合作義煮活動，讓高齡長者品嚐到知名鍋物的美味，食材也特別選用較軟嫩的菜葉與配料，讓長者更易咀嚼與消化。餐後並參觀機構各項設施，陪伴長者一日活動，體現企業慈善志工的精神。

除了今天的義煮活動，即日起至明年1月31日，凡於「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」全台門店購買湯底包，產品收入將全數捐給伊甸基金會，目標20萬元，作為老人照顧服務計畫經費使用，包含長照中心相關照護、音樂、藝術、復健、衛教照顧課程等。