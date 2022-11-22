健喬愛克痰發泡錠今年台灣可賣1億顆 拚全球市佔一成

健喬（4114）董事長林智暉今（22）日表示，健喬主力產品愛克痰600mg發泡錠（NAC）今年受到疫情帶動，全年銷量可較過去倍增達1億顆，大陸最快今年底也將開賣；另外，NAC在東南亞為主的海外市場今年至今已出貨1,500萬顆，目標五年後全球市佔率達一成，屆時健喬也要成為亞洲區域大廠，年營收拚100億元。

健喬今日應國票證券邀請召開法說會，會中提到健喬成長三大主軸為自身成長、策略聯盟以及持續購併，今年前十月合併營收35.3億元、年增35%；前三季獲利6.39億元，更達到去年同期的3倍。健喬指出，今年的兩大重磅藥愛克痰、及優列扶前十月就貢獻了6.8億的業績，佔健喬單一公司營收24%，較去年同期成長43%。

健喬今年5月因台灣疫情高峰造成一波愛克痰之亂，小鳥包由單月出貨400萬包一下子暴增至七、八百萬包，所幸公司成功控貨讓客戶沒缺貨，因應需求更在6月起將工廠產量大幅提高到1,200萬顆，預估今年出貨量將達1億顆。

林智暉說明，近期雖然疫情已退燒，但是健喬的品牌效應已經出來，愛克痰9、10月銷量仍持續成長，未來台灣銷量雖然可能會衰退，但是海外市場已開始積極擴張，今年外銷約1,500萬顆，目前八成銷往東南亞地區，中南美也開始出口。

此外，NAC的中國許可證已拿到，目前正在洽談授權，預估今年年底或明年初開始出貨，初期銷售目標5,000萬顆，後續很快就會超過台灣的銷量。健喬期望NAC五年後全球市佔率能達到一成以上，銷售目標2億顆以上，穩坐全球前三大地位。

林智暉表示，近年來隨著新冠疫情全球爆發，許多國際藥廠面臨缺工、供貨不及的問題，這也給了健喬很好的壯大機會，利用這幾年爭取與國際藥廠結盟亞洲市授權，這也是健喬今年業績向上成長的主動能，包括代理諾華昂帝博等呼吸道產品、Celltrion公司的心血管產品及Tolmar公司的癌立佳。希望五年後健喬能成為亞洲區域型大型製藥集團，營收衝上3.5億美元（約新台幣100億元）。