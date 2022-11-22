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獵地方式變了 建商豪擲7.5億打包17棟近半紀老宅

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
永信集團旗下高信建設，以總價7.5億元收購苓雅區中正二路及和平一路共17棟49年老透天厝，圖／台灣房屋趨勢中心提供
永信集團旗下高信建設，以總價7.5億元收購苓雅區中正二路及和平一路共17棟49年老透天厝，圖／台灣房屋趨勢中心提供

高雄苓雅區中正二路及和平一路177巷17棟屋齡近半世紀的老透天厝，今年被買家以合計總價約7.5億打包成交，經查買方是老字號永信建設關係企業「高信建設」，共取345.73坪商五用地，換算每坪達218.1萬，刷新當地近5年來地價新高。

仲介業表示，建商早就有意收購這個區段標的，這次交易的標的含中正二路上7棟屋齡49年的3層樓透天厝、和平一路上1棟同年份的3層樓透天厝及和平一路177巷整排共9棟49年2層樓透天厝，還有部分標持續在整合當中。

建商大手筆收購高齡老屋，究竟藏有什麼「貓膩」？台灣房屋美麗島中正加盟店東劉坤旺認為，主要是在買地不是買屋，因為整合後，可取得更大、更完整的基地，如符合危老重建資格，還可獲額外建築容積獎勵。

高信建設收購的這批老屋，基地位在苓雅區精華地段，屬文化中心優質商圈，附近有捷運文化中心站，大統百貨和平店，生活機能佳，鄰近的中古大樓，成交單價都躍上4字頭。

仲介人員也透露，今年4月即有建商豪擲千金收購老透天，苓雅區凱旋二路31巷5棟屋齡47年的3層樓老透天，每戶最低總價約3980萬元，最高約4616萬元成交，買家花約2.1億元打包收購，取得約151.27坪住四用地，換算地價每坪約140萬元，目前已夷為平地，將與相鄰的基地合併推案！

鹽埕區建國四路整排屋齡超過70年的2層樓超高齡老透天，其中5棟及新樂街242巷正後方2棟老透天，也被李姓建商分批收購，每棟取得總價約2300萬到2500萬元，花約1.8億元，地坪單價達89.6萬元，創鹽埕區近7年來次高地價！仲介並透露，建商其實共收購9棟建物及1筆土地，總計花費2億，已完成整合，只是部分交易尚未揭露。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄商圈重心雖北移，不苓雅、鹽埕、新興、前金等南雄行政區仍是不少建商推案主力區，這些區域高齡老屋多，但因可開發的素地有限，因此收購整合即成為建商獵地的方式之一，有利於未來推案。

建商 老屋

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