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「土開王」轉型當建商！首案插旗北士科、打區域價格最親民
看好選後房市買氣，北市推案一線戰區－北投士林科學園區之新建案「柏鴻君臨」醞釀12月中、以每坪開價115~130萬元、北士科最親民價位登場；該案建商為深耕土地整合開發40年的柏鴻建設，董事長范姜炳煌是業界知名的土地整合開發專家，包括華固（2548）、富邦（2881）、宏達電（2498）王雪紅家族等上市櫃企業、建商都曾向柏鴻買過土地。
范姜炳煌指出，柏鴻建設發跡於土地整合開發，40年來，協助無數建商、企業家整合天母、北投、士林、石牌、社子島等精華區段土地，現在公司轉型為建商，「柏鴻君臨」是公司轉型為建商的首筆建案，為打造首案為代表作，找來大陸工程負責營造工程，雙方並在今（22）日舉行簽約記者會，未來將打造25層樓地標性建築。
范姜炳煌表示，看好接下來房市表現，手握總價值約400億元土地將開發，包括關渡、天母、景美、板橋等均有建案，將在未來二到三年間陸續推出。
總銷約40億元的「柏鴻君臨」，位於文林北路第一排，基地面積為1,281坪是北士科目前所有的推案中、基地最大的預售新案，全案規劃30~68坪產品，預計12月中動工、公開銷售。
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