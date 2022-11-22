豪宅吹冷風！ 冠德羅斯福20戶今開標、僅1戶標脫

房市降溫、豪宅也吹冷風！財政部國產署公告標售20戶億元都更宅「冠德羅斯福」，今（22）日開標僅吸引2封標單，最終標脫一戶，溢價率約4.67%。房仲認為，台幣走弱、加上兩岸地緣緊張，國內豪宅市場短期都難有起色，未來豪宅買氣若要回溫，恐要等2大訊號反轉。

國產署分回台北市中正區冠德羅斯福都更宅20戶，今日首度公開標售，根據國產署公告，20戶分別位於14樓至21樓間，都屬於高樓層，最高總價約1.44億元，最低總價約1.2億元。

冠德羅斯福鄰近古亭與中正河濱公園、台大、台科大等學區綠地，並鄰近捷運台電大樓站、捷運公館站、建國高架道路等，區位條件佳，但近期房市降溫，豪宅市場也吹冷風，今日開標結果僅標脫一戶，符合房仲原先預期。

國產署北區分署今天開標結果，20戶僅收到2封標單，皆瞄準同一戶，該戶標售底價1.25億元，最後以約1.3億元標脫，其餘19戶則乏人問津，標脫率僅5%。

國產署副署長游適銘認為，冠德羅斯福20戶每坪單價約在120萬至140萬元之間，研判因總價破億，市場暫時觀望。國產署前次對此案估價是在今年8月，距今不到半年，暫時還不考慮降價，預計今年底前會捲土重來，屆時再公告剩餘19戶標售。

對於此次開標情況，住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，就現在市況來看，原本預期此案會全數流標，「有標脫一戶有標已算不錯」，其中一張標單僅加1萬元，另一張標單則是溢價率達4.67%，應是以市價邏輯去投標，等於是底價加上仲介費的概念。

徐佳馨說，冠德羅斯福是豪宅等級，除了高房價，稅負成本也很高，投標者應是看上15樓高樓層，對於景觀等設施有期待，且目前市場上也較少類似物件在賣，研判會投標應是自用為主。

房市降溫，豪宅市場也跟著冷卻，徐佳馨認為，「豪宅短期都不會好」，這一波會以全球資產佈局邏輯，目前台幣走弱，較少人會買台幣資產，未來是否回溫要看兩大訊號，一是台幣是否轉強，二是豪宅戶對地緣政治敏感，若兩岸不要那麼緊張，才會回頭佈局。

另，國產署都更分回宅，除今日開標的冠德羅斯福20戶外，還有新北市汐止區「筑丰陽陽」共3戶，行政程序進行中，標售時程尚未拍板。